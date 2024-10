Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3061: Amelia zniszczy wspólne mieszkanie Karoliny i Bruna. Tego nie przewidzą

W 3061 odcinku "Barw szczęścia" Karolina (Marta Dąbrowska) i Bruno (Lesław Żurek) podejmą próbę wspólnego mieszkania. Stański zaproponuje ukochanej dołączenie do niego, ale ona zacznie mieć obiekcje. W końcu to z Bożeną (Marieta Żukowska) mężczyzna budował dom i szczęście. Początkowo była pracownica hotelu nie zachwyci się możliwością mieszkania u partnera. To nie koniec, bo kiedy w 3061 odcinku "Barw szczęścia" wreszcie się przełamie, wszystko pójdzie w złym kierunku za sprawą Amelii (Stanisława Celińska).