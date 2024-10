Barwy szczęścia, odcinek 3059: SezoNova zdobędzie sławę! Broda wystartuje w konkursie, nie mówiąc nic Żabci

"Barwy szczęścia" odcinek 3059 - piątek, 25.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Przypomnijmy, że 3057 odcinku "Barw szczęścia" Broda po raz pierwszy stanął przed szansą wzięcia udziału w prestiżowym konkursie "Szoku" na deser z czekoladą. Niestety, skupiony na przygotowaniach, zaniedbał swoje obowiązki w SezoNovym, co prowadziło do napięć z Żabcią. Ania, która coraz bardziej traciła cierpliwość, ostatecznie zdecydowała się na dramatyczny krok - zwolnienia Kajetana! Konflikt wybuchł z pełną siłą, a Broda został na lodzie, jednak w 3058 odcinku "Barw szczęścia" Broda chciał wrócić do pracy, jednocześnie starając się wycofać SezoNovy z konkursu, co już na tym etapie okazało się niemożliwe.

Broda wróci do pracy u Ani w 3059 odcinku "Barw szczęścia"

Broda jednak nie dał za wygraną! W 3058 odcinku "Barw szczęścia" postanowił reprezentować SezoNovy w konkursie, ale tym razem w tajemnicy przed Żabcią. To ryzykowny ruch, który mógł zrujnować jego relacje z Anią. W 3059 odcinku "Barw szczęścia" zobaczymy, jak Broda odnajduje się w nowej sytuacji, ponownie współpracując z Anią i… odnosząc sukces! Jego deser trafi do ścisłej dziesiątki, co może przynieść SezoNovy wielką sławę.

Sukces Brody w "Barwach szczęścia". Restauracja SezoNova sławna dzięki niemu?

W 3059 odcinku "Barw szczęścia" Broda udowodni, że jego determinacja przyniosła efekty. Jego deser z czekoladą zdobędzie uznanie jury i trafi do finałowej dziesiątki! To wielkie osiągnięcie, które może otworzyć nowe drzwi zarówno przed Brodą, jak i samą restauracją Żabci. Jednak sukces w konkursie to jedno, a relacje z Anią - drugie. Czy Broda będzie w stanie naprawić swoje błędy i odzyskać pełne zaufanie Żabci?

Broda w 3059 odcinku "Barw szczęścia" osiągnie sukces, trafiając do finałowej dziesiątki konkursu na deser z czekoladą, jednak jego działania za plecami Żabci mogą przynieść nieprzewidziane konsekwencje. Czy triumf w konkursie wystarczy, by naprawić wszystkie błędy i zyskać szacunek Ani? Tego dowiesz się już niebawem!