Barwy szczęścia, odcinek 3046: Sonia odda Mateuszka od obcych ludzi! Coraz częściej będzie podrzucać syna do znajomych

"Barwy szczęścia" odcinek 3046 - wtorek, 08.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3046 odcinku "Barw szczęścia" Sonia znajdzie się w coraz trudniejszej sytuacji jako matka Mateuszka. Kobieta zacznie tracić kontrolę nad swoim życiem i chcąc panować nad wszystkim, jak tylko potrafi zacznie podrzucać syna do obcych ludzi w chwili, w której sama nie będzie w stanie się nim opiekować. Była prostytutka po wyjściu z więzienia nie będzie potrafiła znaleźć równowagi między swoją nową pracą, a obowiązkami matki. Mateuszek, który powinien być dla niej priorytetem zejdzie na drugi plan i coraz częściej będzie spędzał czas w domach obcych ludzi. Czy Dominika i Sebastian dowiedzą się z czasem jak naprawdę wygląda wychowywanie Mateuszka przez Sonię i zaakceptują ten fakt?

Sonia w 3046 odcinku "Barw szczęścia" odda Mateuszka do znajomych! Opieka nad synem ją przerośnie

Sonia z powodu własnych spraw, w 3046 odcinku "Barw szczęścia" znów odda Mateuszka do obcych pod opiekę. Kobieta sama będzie odczuwać w związku z tym ogromne wyrzuty sumienia. Możemy zdradzić, że w 3048 odcinku "Barw szczęścia" Sonia wyżali się Dominice, że przez pracę spędza za mało czasu z synem. Czy taki rozwód sytuacji sprawi, że Bloch-Kowalscy będą mieć ponownie nadzieje na powrót Mateuszka do ich życia? Czy z racji, że Sonia nie poradzi sobie z opieką nad chłopcem, Dominika i Sebastian będą mogli liczyć na jego powrót? Przypomnijmy, że jeszcze do niedawna Mateuszek mieszkał właśnie z nimi. W końcu w 2836 odcinku "Barw szczęścia" Sonia sama oddała im własne dziecko, ponieważ ona otrzymała w tamtym czasie wezwanie do odbycia kary w więzieniu. Przez ten czas Bloch-Kowalscy zdążyli przyzwyczaić się do syna Soni do tego stopnia, że Mateuszek stał się dla nich jak syn. Jak zatem zareagują na wieści, że Sonia teraz nie będzie zajmować się nim w odpowiedni sposób?

"Barwy szczęścia". Mateuszek wróci do Dominiki i Sebastiana? Sonia wróci do prostytucji?

Czy Mateuszek w nadchodzących odcinkach "Barw szczęścia" wróci do Dominiki i Sebastiana? W 3046 odcinku "Barw szczęścia" Sonia znów odda go pod opiekę obcych ludzi z uwagi na pracę, a Sebastian z czasem zacznie nabierać podejrzeń, co do jej intencji. Zdradzamy, że w kolejnym, w 3047 odcinku "Barw szczęścia" ukochany Dominiki będzie wręcz przekonany, że Sonia wróciła do prostytucji i to właśnie dlatego nie ma czasu na zajmowanie się własnym synem. Takie stwierdzenie oburzy Dominikę, która nie będzie chciała słyszeć takich insynuacji na temat jej przyjaciółki, jednak Kowalski będzie pewny, że nocna praca Soni w sortowni ubrań to zwykłe kłamstwo. Czy podejrzenia Mateusza okażą się słuszne i czas sprawi, że Mateuszek znów wróci do domu Bloch-Kowalskich? Tego dowiemy się już niebawem!