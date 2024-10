Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3046: Kasia nastawi Ksawerego przeciwko Celinie. Zagra synem, by dopiec Łukaszowi - ZDJĘCIA

Kasia (Katarzyna Glinka) w 3046 odcinku "Barw szczęścia" osobiście wyżyje się na Celinie (Oriana Krajewska). Nie daruje jej wypadku Ksawcia (Bartosz Gruchot), ale chyba nie chodzi jedynie o połamane palce... Kasia dobrze wie, że Łukasz (Michał Rolnicki) coraz więcej czasu poświęca atrakcyjnej Celinie, a to wzbudzi zazdrość. Kiedy wpadnie na nią w 3046 odcinku "Barw szczęścia" nie przeoczy okazji do dogryzek i wywyższania się. Prawdziwe zdenerwowanie dopadnie ją wtedy, kiedy zobaczy sympatię syna do rywalki.