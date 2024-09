Barwy szczęścia, odcinek 3042: Przełomowy wyjazd Kasi i Mariusza na wieś. Wreszcie powiedzą Ksawciowi prawdę o związku - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3042 - środa, 2.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

To było do przewidzenia. W 3042 odcinku "Barw szczęścia" Kasia podejmie ważną decyzję, która chodzi jej po głowie od dłuższego czasu. Jeśli chce być szczęśliwa w związku z Mariuszem, zamieszkać z nim w domu na wsi, musi powiedzieć synowi o swoich planach. Dlatego też, Górka poinformuje Sadowskiego o wyjeździe z synem i planach przeprowadzenia z chłopcem rozmowy na temat jej nowego związku. Łukasz początkowo nie mógł się pogodzić z wyborami żony, ich małżeństwo upadało, a on dostanie kolejne dowody na to, iż kobieta nie chce wracać do niego i dzielić z nim przyszłości. To na pewno zaboli.

Wyjazd Kasi i Ksawcia na wieś do Mariusza

W 3042 odcinku "Barw szczęścia" Kasia i Ksawery pojadą na wieś, do domu Mariusza, by mężczyzna złapał dobry kontakt z chłopcem. Mało tego, Kasi plany obejmują przeprowadzę do strażaka. Nie ma zamiaru zostawać w mieszkaniu w Warszawie, a dom, który kupił sąsiad, stanie się jej azylem. Zresztą od początku czuła miłość do tego miejsca.

Żeby wszystko się udało, Ksawery musi zrozumieć zmiany życiowe u swojej mamy. To trudne dla chłopca, który dotąd żył w zgranej rodzinie, a od jakiegoś czasu dorośli nie umieją się dogadać. Nie zapowiada się, by Sadowscy mieli być z powrotem razem.

Kasia powie synowi o związku z Mariuszem

Sielska atmosfera i klimat wsi ma dać idealne okoliczności, by powiedzieć Ksawciowi o związku z Mariuszem. Jak zareaguje chłopiec, gdy pozna plany mamy na temat przeprowadzki? Czy pogodzi się z zaistniałą sytuacją? O tym przekonamy się wkrótce.