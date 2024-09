Barwy szczęścia, odcinek 3036: Kiepski stan Natalii w Indiach. Tylko Małgorzacie zwierzy się jak jest źle - ZDJĘCIA, WIDEO

"Barwy szczęścia" odcinek 3036 - wtorek, 24.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3036 odcinku "Barw szczęścia" Małgorzata porozmawia z córką telefonicznie o tym, co dzieje się w jej związku z Cezarym. Nad związkiem prawniczki zawisły czarne chmury, a Józefina mąci i kluczy. Jest pewna, że mały Czarek to jej wnuk, ściągnęła Rawicza do Polski, a kilka niefortunnych zbiegów okoliczności sprawiło, iż cała rodzina źle zinterpretowała pewne sytuacje. Sama Natalia nie wie nawet, co myśleć.

Kiepski stan Natalii w 3036 odcinku "Barwy szczęścia"

- (...) I znowu zaufałam i znowu dałam się nabrać, rozumiesz?! - powie wściekła Małgorzata w rozmowie telefonicznej z Natalią. - Nie ty jedna i nie pierwszy raz - Zwoleńska oceni zachowanie Józefiny. - Jak ona potrafi podejść człowieka! "Jestem w waszej rodzinie", w naszej rodzinie! - nakręci się Małgorzata. - Mamo, nie denerwuj się. - Już nie daję rady... A ty jak się czujesz? - Jakoś... Jeśli nasz związek ma to wszystko przetrwać, to muszę się z tym oswoić... - przyzna podłamana Natalia w 3036 odcinku "Barw szczęścia". - Jeśli się kochacie, to musicie przetrwać - przyzna Małgorzata, ale córka nagle zamilknie. - Natalko, jesteś tam? Gdyby nie ta cholerna Jo... - Zwoleńska nie będzie chciała dłużej obgadywać Józefiny, więc dość szybko skończy wymianę zdań.

Związek Cezarego z Natalią przetrwa?

Nie jest tajemnicą, że nad Zwoleńską i Rawiczem zebrały się czarne chmury. Co dalej z ojcostwem Cezarego? Zdradzamy, że Rawicz porozmawia z Sofią w 3036 odcinku "Barw szczęścia", a była narzeczona wprost da znać, że to jednak on jest biologicznym tatą małego Czarka. Przed prawniczką trudne wybory i kiepski czas. Nie spodziewała się takiego obrotu spraw.