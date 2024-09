Barwy szczęścia, odcinek 3035: Oto mały Czarek. Wreszcie pokażą twarz syna Cezarego - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3036: Sofia przyzna się Cezaremu do kłamstwa o ojcu małego Czarka! Da dziecku swoje nazwisko - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3035 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3035 odcinku "Barw szczęścia" Sofia nadal będzie chroniła Czarka. Była narzeczona Rawicza uparła się, by nie zdradzać za wiele o prawdziwym ojcu dziecka. Twierdzi bowiem, iż to nie Rawicz jest biologicznym tatą malutkiego chłopca. Co innego sądzi Józefina, która w 3035 odcinku "Barw szczęścia" ostro namiesza u Marczaków i nie tylko.

Sofia przyzna się, że Czarek to syn Cezarego

Józefina wreszcie usłyszy to, co chciała wiedzieć od dawna. W 3035 odcinku "Barw szczęścia" stanie się jasne, że Sofia rozpoczyna pracę u Rawiczowiej. Młoda mama potrzebuje pieniędzy i wolałaby pracować w zawodzie. Józefina chce mieć dziewczynę pod kontrolą, żeby cały czas pilnować wnuka.

Cezary w 3035 odcinku "Barw szczęścia" wróci do Indii. Uzna, że musi ratować związek z Natalią (Maria Dejmek), która wie doskonale, że w Polsce wyprawiają się dziwne rzeczy. Konflikty, spiski i niedopowiedzenia podziałają źle na związek Cezarego z Natalią.

Dopiero odcinek później, w 3036 epizodzie "Barw szczęścia" Rawicz dostanie potwierdzenie na to, iż faktycznie jest biologicznym tatą dziecka. To Józefina podejdzie Sofię, nagra jej słowa, w których młoda mama mówi o tym, że Czarek to syn Cezarego.

Co dalej z Sofią i malutkim Czarkiem?

Pewnym jest, że historia z ojcostwem Cezarego dopiero się rozpoczyna. Rawicz zechce dać chłopcu swoje nazwisko, a Józefina przypilnuje, by Sofii z dzieckiem niczego nie brakło. Tylko co na to Zwoleńska? W kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" zrobi się jeszcze większe zamieszanie.