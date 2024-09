Barwy szczęścia, odcinek 3030: Asia zmieni wizerunek! Hubert aż zaniemówi na widok metamorfozy ukochanej - WIDEO, ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3034: Natalia dowie się o dziecku Cezarego i zażąda wyjaśnień. To już koniec ich związku?

Barwy szczęścia, odcinek 3044: Mariusz to bankrut i oszust?! Kasia przypadkiem odkryje prawdę o ukochanym

"Barwy szczęścia" odcinek 3030 - poniedziałek, 16.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Zmiana wizerunku Asi w 3030 odcinku "Barw szczęścia" to nie będzie przypadek! Chociaż nie miała powodu, by wstydzić się tego, że pracowała jako sprzątaczka w kancelarii Natalii Zwoleńskiej, to odkąd pojawił się tam jej dawny ukochany zwyczajnie czuła się przy nim gorsza. Przed laty Szczepan Krajewski zostawił Asię tylko dlatego, że uważał ją za dziewczynę bez ambicji, która niczego w życiu nie osiągnie. Nic dziwnego, że teraz Sokalska postanowi udowodnić, że świetnie się sprawdzi jako asystentka. Metamorfoza pomoże Asi nabrać pewności siebie.

Tak się zmieni Asia w 3030 odcinku "Barw szczęścia"

Kiedy odmieniona Asia w 3030 odcinku "Barw szczęścia" wkroczy do domu Pyrków, Hubert aż zaniemówi. - Wiesz co, ja pomyślałam sobie, że jako ta asystentka w kancelarii powinnam trochę zmienić swój wizerunek... Co myślisz?

- No myślę, że jest fantastyczny... - zachwycony Hubert od razu nabierze ochoty na coś więcej, zwłaszcza, że Asia zrobi się niezwykle uwodzicielska. Jednak Sokalska ostudzi zapadł ukochanego.

Barwy szczęścia. Asia zmieni wizerunek! Hubertowi aż odbierze mowę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Nie... Ja tu przyszłam tylko po to, proszę pana, żeby zobaczyć tę maszynę do szycia... - Maszyna ma swoje lata, ale to bardzo dobry sprzęt. Tak jak ja... - Czyli wszystko działa? - Wszystko! - zapewni Hubert.

Przełom w relacjach Asi z Marysią w 3030 odcinku "Barw szczęścia"

Tego dnia przed Asią w 3030 odcinku "Barw szczęścia" będzie kolejne wyzwanie. Jako dyplomowana krawcowa specjalnie dla Marysi (Nina Szumowska) uszyje kostium na szkolne przedstawienie. Strój tak zachwyci córkę Huberta, że 8-latka, która dotąd nie akceptowała wybranki ojca, wreszcie trochę jej odpuści. Do tego stopnia, że w 3030 odcinku "Barw szczęścia" Marysia pierwszy raz życzliwe podejdzie do Asi. Ich relacje ulegną ociepleniu, gdy Marysia przytuli Asię.