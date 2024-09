Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3029: Syn Malwiny zakochany! Związek z dużo młodszą dziewczyną sprowadzi na Kacpra kłopoty? - ZDJĘCIA

W 3029 odcinku "Barw szczęścia" Kacper (Jakub Szlachetka) zauroczy się od pierwszego wejrzenia! Syn Malwiny (Joanna Gleń) znajdzie się w trudnej i nietypowej sytuacji. Dużo młodszą wybrankę zobaczy podczas wspólnych korepetycji i to właśnie on miałby nauczać nastolatkę! W 3029 odcinku "Barw szczęścia" młodziutka Ewelina (Amelia Listwon) nie będzie spodziewała się, że pierwsze spotkanie z nowym korepetytorem to jak strzał amora prosto w serce. Co wyjdzie z nietypowego połączenia tych dwóch boahterów?