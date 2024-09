Barwy szczęścia, odcinek 3027: Emil będzie wstydził się własnej matki! Bez ogródek przepyta Asię o jej pracę i brak wykształcenia! - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3026: Groźny wypadek Natalii w Indiach! Małgorzata usłyszy, co grozi jej córce - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3027 - środa, 11.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3027 odcinku "Barw szczęścia" Emil dowie się, że jego koledzy w szkole wyśmiewają go z powodu zawodu jego matki. Chłopak zawsze bronił Asi, ale tym razem rówieśnicy uderzą w jego czuły punkt. Wyśmiewanie kariery sprzątaczki i brak wykształcenia Sokalskiej sprawią, że Emil zacznie odczuwać wstyd, którego dotąd nie znał.

To niełatwe doświadczenie dla młodego chłopaka, który dopiero zacznie rozumieć społeczne podziały i jak brutalny potrafi być świat nastolatków. W 3027 odcinku "Barw szczęścia" Emil wróci do domu pełen emocji i zdecyduje się na szczery, choć trudny, dialog z matką. Zapytania o jej wykształcenie i pracę będą wynikały z potrzeby zrozumienia i odnalezienia odpowiedzi na pytania, które dręczą go od dłuższego czasu.

- Nie myślałaś może o zmianie pracy? - Przeszło mi to przez myśl. Znaczy w samym sprzątaniu nie ma nic złego, ale może trochę już mi się znudziła ta praca i chciałabym znaleźć coś nowego, coś ciekawszego. - A skończyłaś może jakieś studia? - No nie, nie miałam takich możliwości. Skończyłam szkołę zawodową.

"Barwy szczęścia" - Sokalska założy własną firmę?

W 3027 odcinku "Barw szczęścia" rozmowa nabierze tempa, gdy Emil zacznie podsuwać matce rozwiązania, które jego zdaniem mogłyby podnieść jej status społeczny. Zapyta, czy Asia myślała o zmianie pracy lub nawet założeniu własnej firmy. W jego oczach to mogłoby poprawić nie tylko jej sytuację, ale również sprawić, że koledzy przestaliby go wyśmiewać.

Asia w 3027 odcinku "Barw szczęścia" cierpliwie wyjaśni Emilowi, że choć prestiż pracy może wydawać się ważny, to jednak ona ceni sobie przede wszystkim czas spędzony z nim. Posiadanie własnej firmy oznaczałoby jeszcze mniej czasu dla rodziny, co wcale nie byłoby korzystne dla ich relacji.

- To może byś otworzyła jakąś firmę? - Emil, dlaczego my o tym rozmawiamy? - Bo tak pomyślałem, że jakbyś miała bardziej prestiżową pracę, miałabyś więcej pracowników, to byś szybciej wracała do domu. - Jakbym miała swoją firmę to może i byłoby prestiżowo, ale do domu wracałabym jeszcze później. Emil, ale na razie nie jest źle? Zobacz radzimy sobie tak?

Asia zmieni pracę i zapisze się na studia?

W 3027 odcinku "Barw szczęścia" Asia stanie przed dylematem, czy powinna rzeczywiście rozważyć zmianę pracy, aby uszczęśliwić syna oraz samą siebie. Choć jej praca nie jest dla niej powodem do wstydu, rozumie, że Emil zmaga się z trudnymi emocjami i oczekiwaniami społecznymi. Sokalską zacznie zastanawiać się, czy rzeczywiście powinna zrezygnować z obecnego zawodu i szukać czegoś, co mogłoby przynieść większy prestiż. Ukochana Huberta rozważy nawet przystąpienie do matury!