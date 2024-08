Barwy szczęścia, odcinek 3020: Zaskakujący finał procesu Zaborskiego! Pogrąży Bruna i Karolinę przed sądem. Wywinie się? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3020 po wakacjach - poniedziałek, 2.09.2024, o godz. 20.10 w TVP2

Proces Zaborskiego, który ruszy w 3020 odcinku "Barw szczęścia" nowego sezonu po wakacyjnej przerwie będzie dla Bruna i Karoliny ostatnią szansą, by pozbyć się bezwzględnego, żądnego zemsty Rafała! Oczywiście wszystkie dowodu będą przemawiały przeciwko Zaborskiemu, który niespełna rok temu w "Barwach szczęścia" spowodował wypadek Stańskich, chciał zabić Bożenę i Bruna, a także Tadzia w momencie gdy całą trójką chcieli wyjechać z Polski! Dlaczego? Ze strachu przed Zaborskim, który uciekł z więzienia, zaatakował Karolinę i ich syna Dobromira w przychodni.

Z ust Rafała już w październiku w "Barwach szczęścia" padły groźby, że Karolina gorzko pożałuje jeśli będzie przeciwko niemu zeznawała. Tylko cud sprawił, że Stańscy przeżyli wypadek. Jednak nawet na tragedia nie ocaliła ich małżeństwa, zdrada Bruna z Karoliną rozbiła szczęśliwą rodzinę. A ciąg dalszy dramatu nastąpi w nowym sezonie "Barw szczęścia" we wrześniu.

Proces Zaborskiego w 3020 odcinku "Barw szczęścia" i niedorzeczne zeznania bandyty

W 3020 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach przed sądem Zaborski zacznie udawać ofiarę wypadku i spróbuje Bruna na rozprawie "przeprosić". Rafał będzie wmawiał sądowi, że nigdy nie planował zabójstwa Bruna i Bożeny, że przypadkiem zjawił się w miejscu, gdzie Stańscy szykowali się do ucieczki z Polski.

- Gdybym mógł... cofnąłbym czas. Przysięgam, że nie chciałem nikogo zabić. Auto było duże, ja nie jestem najlepszym kierowcą i dlatego doszło do nieszczęśliwego wypadku - zapewni Zaborski, którego zeznania w 3020 odcinku "Barw szczęścia" sprowokują Bruna do wybuchu. Szybko straci panowanie nad nerwami. - Przestań kłamać! Zgnijesz za kratami!

Groźby Zaborskiego przed sądem w 3020 odcinku "Barw szczęścia"

Opanowany Zaborski w 3020 odcinku "Barw szczęścia" po wakacyjnej przerwie da się z kolei ponieść emocjom, gdy dowie się o romansie dawnego przyjaciela z Karoliną. Nie zniesie myśli, że Bruno jest teraz z jego byłą partnerką. Nie zważając na sąd, świadków i adwokatów zacznie krzyczeć, że Karolina i Bruno wszystko ukartowali. Znów zacznie im grozić, że to jeszcze nie koniec, że nigdy się od niego nie uwolnią.

- Już się z nim puszczasz?! Dobrze to sobie zaplanowałeś! Mnie wpakować do pudła, żeby się dorwać do mojej kobiety! Jak mnie wypuszczą z więzienia, to obojgu wam podziękuję za wszystko!!!

A gdy sędzia ogłosi w końcu wyrok, Zaborski w 3020 odcinku "Barw szczęścia" na dobre trafi za kratki. Zostanie skazany na wiele lat więzienia, bez możliwości wyjścia przed końcem upływu kary. Bruno i Karolina znów padną sobie w ramiona, łudząc się, że Rafał już nie stanie im na drodze do szczęścia. - Chcę zapomnieć o tym wszystkim i że kiedykolwiek poznałam Rafała...

- Nie mówmy o nim. Skupmy się na tym, co przed nami. Na powrocie do normalności. Może nawet do radości - wyzna kochance Bruno, który w 3020 odcinku "Barw szczęścia" już nie będzie nawet myślał o odzyskaniu Bożeny.