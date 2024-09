Barwy szczęścia, odcinek 3020: Mariusz ulegnie wypadkowi i trafi do szpitala? Kasia okaże mu wsparcie, jakiego nie znał! - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3020 po wakacjach - poniedziałek, 2.09.2024, o godz. 20.10 w TVP2

W 3020 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz zdecyduje się na zrobienie czegoś, co w jego oczach wydaje się być prostą męską robotą. Jednak rutyna szybko przerodzi się w dramatyczne zdarzenie, które będzie miało poważne konsekwencje. Kiedy Mariusz wróci do kuchni, Kasia z przerażeniem zauważy, że jego dłoń jest owinięta prowizorycznym opatrunkiem z kawałka koszulki. Zranienie okaże się poważniejsze, niż mogło się wydawać na pierwszy rzut oka. Kasia natychmiast wpadnie w panikę, zdając sobie sprawę, że może chodzić nie tylko o skaleczenie, ale i o ryzyko infekcji, która mogłaby mieć poważne konsekwencje zdrowotne.

Gdy Kasia w 3020 odcinku "Barw szczęścia" zobaczy, co Mariusz zrobił z ręką, natychmiast włączy jej się tryb opiekuńczy. Zresztą, kto by się nie przejął, widząc coś takiego?! Kasia nie będzie się wahać ani chwili i od razu postawi sprawę jasno - trzeba jechać do szpitala! Kasia będzie przekonana, że z taką raną nie ma żartów. Jej zdaniem koniecznie musi to obejrzeć lekarz, zaszyć porządnie i podać zastrzyk przeciwtężcowy. Mariusz z początku tylko się zaśmieje, myśląc, że jego ukochana przesadza, ale szybko zda sobie sprawę, że dziewczyna naprawdę się o niego martwi. I to bardzo!

- Co ci się stało? - A jakieś draśnięcie. - Tak? A zdezynfekowałeś? Mogę zobaczyć? - Proszę bardzo! - To nie jest małe draśnięcie! To jest duża rana. To trzeba zszyć. Zastrzyk przeciwtężcowy trzeba zrobić przecież. Proszę cię, usiądź, ja to zdezynfekuję, opatrzę i pojedziemy do szpitala. - Ja zapomniałem kiedy ostatni raz się ktoś tak o mnie troszczył!

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Tak się zacznie nowy sezon! Zaborski zostanie skazany? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Mariusz narażony na niebezpieczeństwo - Wypadek w 3020 odcinku "Barw szczęścia"

Kasia, znana z tego, że zawsze stara się pomagać innym, w 3020 odcinku "Barw szczęścia" po raz kolejny udowodni, że można na nią liczyć. Kiedy tylko zobaczy, że Mariusz wrócił z raną na dłoni, natychmiast przejmie inicjatywę. Jej determinacja, by natychmiast udać się do szpitala, zaskoczy Mariusza, który nie będzie przyzwyczajony do takiej troski. Dla niego, mężczyzny, który przez długi czas musiał radzić sobie sam, reakcja Kasi będzie czymś zupełnie nowym i nieoczekiwanym. Będzie zdumiony, że ktoś tak mocno przejmuje się jego losem. Czy Kasia swoim zaangażowaniem sprawi, że Mariusz poczuje się naprawdę ważny?