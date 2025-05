Barwy szczęścia. Natalia wyda Józefinę przed Cezarym w następnym sezonie? Powie mężowi za dużo o oszuście Andrzeju! - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3201: Jednej rzeczy Józefina nigdy sobie nie wybaczy. To będzie zła wróżba! – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W finale sezonu "Barw szczęścia" Józefina ubłagała Natalię o pomoc, bo uznała, że tylko synowa może ją uratować przed bankructwem. A to właśnie jej grozi jeśli nie spłaci 5 milionów kredytu, który wzięła pod zastaw domu i stadniny! Miesięczne raty kredytu, który miał płacić jej ukochany Andrzej to aż 40 tysięcy złotych.

Oszust przed ucieczką od Rawiczowej nie tylko okradł ją z ostatnich oszczędności, wyciągnął z konta 300 tysięcy złotych, ale także sprzedał rodowy pałac, który kupiła mu narzeczona. Nic dziwnego, że okradziona, oszukana Józefina całkiem się załamie.

Niestety następny sezon "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej zacznie się dla Rawiczowej równie dramatycznie. Mimo że będzie miała po swojej stronie Natalię, nie odważy się powiedzieć Cezaremu, że zaciągnęła gigantyczny kredyt na pałac dla Andrzeja, że nie ma na to żadnej umowy, bo wierzyła ukochanemu na słowo. Co gorsze, nie będzie wiedziała jak wytłumaczyć, że Zastoja-Modelski już sprzedał dworek i to po dużo niższej cenie.

Czy Natalia złapie tajemnicę adwokacką w nowych odcinkach "Barw szczęścia"?

W 3203 odcinku "Barw szczęścia" we wrześniu Natalia dochowa tajemnicy adwokackiej danej Józefinie, ale reprezentując teściową w sądowej batalii z bankiem będzie nadal okłamywać Cezarego. Powie jednak o dwa słowa na temat Andrzeja, jakby wiedziała o nim coś więcej na temat złodzieja, którego policja wciąż nie złapie. Śledztwo Kodura (Oskar Stoczyński nie przyniesie efektów!

- Zastoja to jest zawodowy oszust! - stwierdzi Natalia, wiedząc nie tylko o tym, co Andrzej ukradł Józefinie przed ucieczką, ale także o kredycie na 5 mln złotych.

- Ta cała sytuacja ją kompletnie rozbiła. Nawet nie chodzi o pieniądze... - odpowie Cezary, nieświadomy tego, że złamane serce matki to nie wszystko, że długi Józefiny rosną z każdym dniem.

Kiedy następny sezon "Barw szczęścia" w TVP? Kiedy premiera odcinków we wrześniu?

"Barwy szczęścia" wrócą na antenę TVP na początku września, wraz ze startem jesiennej ramówki Dwójki. Jeśli nie będzie żadnych przesunięć w programie to 3203 odcinek "Barw szczęścia", pierwszy nowego sezonu, widzowie zobaczą już w poniedziałek, 2.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2.