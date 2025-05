Koniec Barw szczęścia. Bezlitosny bank nie odpuści Józefinie! Będzie mieć kredyt na 5 milionów! Zbankrutuje? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Barwy szczęścia, odcinek 3201: Jednej rzeczy Józefina nigdy sobie nie wybaczy. To będzie zła wróżba! – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Koniec Barw szczęścia. Natalia oszuka Cezarego w sprawie Józefiny! To kłamstwo wykończy ją w ostatnim 3202 odcinku - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" ostatni odcinek 3202 finał sezonu - piątek, 30.05.2025, o godz. 20.05 w Polsacie

W ostatnim 3202 odcinku serialu "Barwy szczęścia", przed przerwą wakacyjną, Józefina Rawiczowa otrzyma druzgocący telefon z banku, który zażąda natychmiastowej spłaty raty kredytu w wysokości 40 tysięcy złotych miesięcznie. To efekt zaciągnięcia przez nią kredytu na 5 milionów złotych, pod zastaw rodzinnej rezydencji i stadniny, na prośbę Andrzeja.

Niestety, mężczyzna zniknął bez śladu, zostawiając Rawiczową z długiem i bez żadnych środków do życia. W ostatnim 3202 odcinku serialu "Barwy szczęścia", przed wakacjami, Józefina będzie musiała stawić czoła brutalnej rzeczywistości i znaleźć sposób na uratowanie swojego majątku.

Natalia nie pomoże Józefinie w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia"

W ostatnim 3202 odcinku serialu "Barwy szczęścia", przed przerwą wakacyjną, Rawiczowa zwróci się o pomoc do Natalii, licząc na jej wsparcie jako prawniczki. Jednak ukochana Cezarego, zaskoczona skalą problemów teściowej, nie będzie w stanie jej pomóc? Brak jakichkolwiek dokumentów potwierdzających zobowiązania Andrzeja sprawi, że Natalia nie będzie miała podstaw do działania. W ostatnim 3202 odcinku serialu "Barwy szczęścia", przed przerwą wakacyjną, Natalia znajdzie się w trudnej sytuacji, zmuszona do ukrywania prawdy przed swoim mężem Cezarym.

Rawiczowa w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" zostanie sama z problemami

W ostatnim 3202 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Rawiczowa będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich decyzji. Zdradzona przez ukochanego, oszukana na miliony i pozostawiona z ogromnym długiem, będzie musiała stawić czoła bezlitosnemu bankowi. W finałowym 3202 odcinku "Barw szczęścia" kobieta będzie musiała znaleźć sposób na uratowanie swojego majątku i odzyskanie kontroli nad swoim życiem. Czy to się uda? Przekonamy się już po wakacjach!