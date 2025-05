Koniec Barwy szczęścia. Józefina wyzna całą prawdę przed Natalią w 3202 odcinku. Straszne skutki kredytu na pięć milionów! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" odcinek 3202 ostatni finał sezonu - piątek, 30.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Dopiero w finale sezonu "Barw szczęścia" wyjdzie na jaw wysokość szokującego zadłużenia Józefiny w banku. Rawiczowa zorientuje się, że nie ma właściwie szans na spłacanie długów Zastoi-Modelskiego. To właśnie oszust Andrzej namówił ją na niebotyczny kredyt i zastawianie domu oraz stadniny. To on miał spłacać zadłużenie, ale niestety zniknie bez śladu...

Natalia dowie się o długu Józefiny w 3202 odcinku "Barw szczęścia"

Kiedy Zwoleńska przywita Rawiczową w kancelarii, początkowo pomyśli, że Józefina chce pomocy w schwytaniu Andrzeja, może nawet wytoczenia procesu przeciwko niemu. Jakie będzie zaskoczenie Natalii, kiedy teściowa wyjaśni, że ma wielki problem ze ścigającym ją bankiem...

- (...) Chodzi o kredyt bankowy. Chodzi o to, żebyś mi pomogła odroczyć jego spłatę. Ja wzięłam kredyt na pięć milionów złotych! - przyzna Józefina, a prawniczce mocno zrzednie mina. - Miał spłacać ten kredyt. Czterdzieści tysięcy miesięcznie - doda całą prawdę seniorka. Nie ukryje łez gromadzących się pod powiekami.

- Podpisaliście jakąś umowę? - dopyta czujna Natalia.

- Nie, uwierzyłam mu na słowa - przyzna Józefina.

- Na słowo? W kwestii pięciu milionów złotych? - prawniczka postara się zachować profesjonalizm, ale nie zdoła ukryć szoku.

- Ja jestem idiotką...

- Ja nie oceniam, tyko próbuję zrozumieć.

Józefina może stracić wszystko. Zobowiąże Natalią do tajemnicy w 3202 odcinku "Barw szczęścia"

- Mnie się wtedy ta sytuacja wydawała niegroźna, był takim bogaczem, co to dla mnie czterdzieści tysięcy?! Zresztą sama wyszłam z inicjatywą tego kredytu - spróbuje wyjaśnić swój punkt widzenia seniorka.

- Co jest zabezpieczeniem? - zapyta wprost Zwoleńska.

- Grunt pod stadniną i dom.

- Czyli w przypadku braku spłaty...

- Tracę wszystko. Tylko nikt się nie może o tym dowiedzieć. Szczególnie Cezary! - uzna jasno Rawiczowa, tym samym wplątując Natalię w kiepskie położenie. Nie może bowiem opowiedzieć Cezaremu, że prawdopodobnie straci wszystko. Chyba że Józefina jakimś cudem będzie spłacać horendalne sumy pieniędzy.

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Tak Józefina odkryje zniknięcie Andrzeja i kradzież majątku! Trudny rozwód Kasi i Łukasza