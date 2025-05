Koniec Barw szczęścia. Józefina zmusi Natalię do ukrycia prawdy o Andrzeju w ostatnim 3202 odcinku! Cezary nie dowie się, co jej grozi - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" ostatni odcinek 3202 finał sezonu - piątek, 30.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

To co wydarzy się w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" przed wakacjami w najczarniejszych koszmarach nie śniło się Józefinie, która naiwnie uwierzyła Andrzejowi, którą oszust rozkochał w sobie do tego stopnia, że milionerka straciła czujność.

Józefina zbankrutuje na koniec sezonu "Barw szczęścia"?

Nieostrożność Rawiczowej w finale sezonu "Barw szczęścia" doprowadzi ją do skraj bankructwa! Bo Andrzej nie tylko ukradnie jej z konta 300 tysięcy złotych, zabierze wszystkie cenne rzeczy z rezydencji, ale zostawi ją z dwoma milionami kredytu, który wzięła, by kupić mu rodowy pałac. Tuż przed ucieczką oszust zdąży jednak sprzedać dworek, wzbogacić się kosztem "ukochanej" jeszcze bardziej.

Nie będzie dowodów przeciwko Andrzejowi w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia"

Ostatnim ratunkiem dla Józefiny w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" będzie Natalia. To do niej zwróci się po pomoc, by uniknąć spłacania gigantycznego kredytu. Żona Cezarego zajmie się sprawą teściowej, ale nie zdoła jej nic obiecać. Szczególnie, że nie będzie żadnych dowodów przeciwko Andrzejowi, żadnego dokumentu zawarcia umowy, że pod kredyt na dworek zastawiła stadninę oraz dom, ale on miał go spłacać. Tylko pełnomocnictwo,którego mu udzieliła, by miał dostęp do jej majątku.

- Nie chodzi o ściganie tego drania . Chodzi o kredyt bankowy. Musisz mi pomóc odroczyć jego spłatę. Dwa miliony złotych .To on miał spłacać raty. Co miesiąc czterdzieści tysięcy - wyjaśni Józefina, cytowana przez światseriali.interia.pl. - W razie braku spłaty kredytu stracę wszystko - doda.

Nikt się nie dowie o problemach Józefiny w finale sezonu "Barw szczęścia"

W finale ostatniego 3202 odcinku "Barw szczęścia" Józefina zmusi Natalię, żeby zachowała milczenie, że nikt, a szczególnie Cezary, nie może się dowiedzieć w co się wpakowała przez Andrzeja, jak padła ofiarą przekrętu, który może doprowadzić do jej upadku. Rawiczowa postanowi ukryć przed synem, że jest o krok od bankructwa – żądając od prawniczki, by zachowała dyskrecję.

- Nikt nie może się dowiedzieć… A już zwłaszcza nie Cezary! - Obowiązuje nas umowa, ale to dla mnie niezręczna sytuacja…- Natalia zda sobie sprawę, że musi okłamać męża. - Spójrz w jakiej ja jestem! Błagam cię, pomóż mi!

Natalia w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" ukryje przed Cezarym prawdę o Andrzeju

Co prawda Rawicz w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" zorientuje się, że Natalia przyjęła jakąś nową sprawę, ale nie będzie miała pojęcia, że chodzi o jego matkę. Nie domyśli się, co grozi Józefinie po ucieczce Andrzeja z kraju.

Dopiero nowy sezon "Barw szczęścia" we wrześniu wyjaśni, czy Natalia pomoże Józefinie w odroczeniu spłaty kredytu i tym samym uratuje ją od bankructwa i czy policji uda się dopaść Andrzeja.