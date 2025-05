Barwy szczęścia

Koniec Barw szczęścia. Okradziona Józefina zwróci się po pomoc do Natalii. Tylko ona może uratować Rawiczową w ostatnim 3202 odcinku - ZDJĘCIA

Ostatni 3202 odcinek serialu "Barwy szczęścia" przed wakacjami będzie się kręcił wokół dramatu Józefiny (Elżbieta Jarosik), która padnie ofiarą oszusta Andrzeja (Leon Charewicz)! Narzeczony Rawiczowej ucieknie tuż przed ślubem, kradnąc z jej konta 300 tysięcy złotych, ale zostawi jej kredyt za dworek, który Zastoja-Modelski zdąży już sprzedać! Oszukana, okradziona Józefina na koniec sezonu "Barw szczęścia" zwróci się po pomoc do Natalii (Maria Dejmek). Wyzna synowej, że niedoszły mąż zostawił ją z ogromnym kredytem do spłacenia. Czy Natalia uratuje Rawiczową przed bankructwem? Finał "Barw szczęścia" w 3202 odcinku tego nie wyjaśni... Sprawdź, co już wiadomo.