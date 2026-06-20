Barwy szczęścia. Natalia i Michał będą razem i wspólnie wychowają Leę w następnym sezonie? - ZDJĘCIA

Michał zagości w życiu Natalii na dłużej w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Michał stanie się wyjątkowo częstym gościem w kancelarii Natalii. I to nie tylko ze względu na swoją pracę kuriera, ale także i poza nią, bo na zdjęciach i filmikach z planu widać go także i w nie służbowych ciuchach. A to może oznaczać tylko jedno! A mianowicie, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej połączy go z prawniczką coś więcej niż tylko praca!

Zwłaszcza, że w sercu Zwoleńskiej zrobi się miejsce na nową relację, bo po rozstaniu z Cezarym, będzie wolna i już zdoła się pozbierać. Podobnie jak odmieniona Lea, która znajdzie sobie nawet nową pasję i zacznie grać w piłkę nożną w drużynie "Startu Falenica", gdy Józefina (Elżbieta Jarosik) straci swoją stadninę, przez co już nie będzie mogła jeździć konno. Córka Natalii tak wkręci się w nowe hobby, że minie jej nawet tęsknota za Rawiczem!

Kurier pomoże Zwoleńskiej przy Lei w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Tym bardziej, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Lea złapie naprawdę dobry kontakt z Michałem, który nawet zacznie pomagać przy niej Natalii. Szczególnie, gdy trzeba będzie jeździć z dziewczynką na treningi, a pracująca Zwoleńska nie zawsze będzie dostępna. Podobnie jak jej matka Małgorzata, która przecież także będzie zajęta.

Ale wtedy w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej jak pokazała Adrianna Biedrzyńska na swojej relacji na Instagramie pojawi się Michał! Kurier pomoże Natalii. Szczególnie, że sam zacznie poświęcać i jej więcej czasu, który spożytkuje także i na jej córkę.

Michał już ostatnim facetem Natalii w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

Tym bardziej, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach dobry kontakt Lei z Michałem będzie dla Natalii kluczem do sukcesu, bo przecież nie zwiążę się z kimś, kto nie będzie akceptował jej córki i na odwrót. Ale w tym przypadku raczej nie będzie z tym problemu.

Czy zatem w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej i Zwoleńska odnajdzie u boku kuriera swoje szczęście? Czy to z nim w końcu stworzy stałą relację już na zawsze? Czy Michał zostanie kolejnym ojcem Lei? Odwiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach!

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