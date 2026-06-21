Barwy szczęścia. Michał nowym ojcem Lei? Córka Natalii szybko zapomni o Cezarym w następnym sezonie - ZDJĘCIA

Lea pozbiera się po zniknięciu Cezarego w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Lea będzie już mieć nowego ojca? Wiele na to wskazuje, że Cezary straci to miejsce już bezpowrotnie. Zwłaszcza, gdy w życiu Natalii pojawi się kurier, który stanie się częstym gościem w jej kancelarii. I to nie tylko w celach służbowych, ale i poza nimi, bo oboje złapią dobry kontakt.

Tak samo jak w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Michał złapie go z Leą! Córka Natalii polubi nowego partnera matki, u boku którego szybko zdoła zapomnieć o dotychczasowym ojcu. Mimo tego, że wcześniej mocno przeżywała jego nagłe zniknięcie z ich życia. Ale tylko do czasu!

Michał podzieli nową pasję z córką Natalii w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

A to dlatego, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach wszystko się zmieni! Poczynając od Lei, w którą wcieli się już większa i nieco starsza dziewczynka, już o zupełnie innych pasjach! Zwłaszcza, że przecież córka Natalii nie będzie mogła już jeździć konno w stadninie Józefiny (Elżbieta Jarosik), którą jej babcia straciła przez oszusta Andrzeja (Leon Charewicz). I stąd przerzuci się na piłkę nożną i zacznie grać w Starcie Falenica.

Podobnie jak Michał, który w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach także stanie się zawodnikiem klubu, stworzonego przez Darka (Andrzej Niemyt). I to już odróżni go od Cezarego, który przecież tam nie grał. A kurier jak najbardziej i bardzo możliwe, że to właśnie ze względu na Leę, z którą jak pokazuje najnowsze nagranie z planu serialu, wspólnie będą chodzili na treningi.

Lea zyska kolejnego ojca w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Lea i Michał wezmą nawet udział w specjalnym meczu, na którym oczywiście zjawi się także i Natalia, aby ich dopingować. Cała trójka będzie się świetnie bawić, a to może oznaczać jedno!

A mianowicie, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Natalia faktycznie zwiąże się z Michałem, który stanie się dla Lei kolejnym ojcem! I jak widać nie będzie ona miała nic przeciwko temu, bo znajdzie z nim równie wspólny język, co jej matka, co i dla Zwoleńskiej będzie przecież priorytetem. Zwłaszcza po rozstaniu z mężem, a tym samym mężczyzną, który był dla Lei jak ojciec i którego i ona tak traktowała. Ale teraz to się zmieni!

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