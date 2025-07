Barwy szczęścia. Marek zacznie mieć kłopoty z pamięcią. Złoty zachoruje na to samo, co Krystyna? - ZDJĘCIA

W serialu „Barwy szczęścia” Krystyna zrezygnuje z leczenia

W nowym odcinku serialu „Barwy szczęścia” po wakacjach Jaworski odkryje, że Krysia przestała zażywać przepisane jej przez lekarza, nowe leki. Ze zgrozą przekona się, że taka sytuacja trwa już od kilku tygodni. Postawiona przez Krzysztofa pod ścianą, żona zadeklaruje, że nie zmieni zdania. Powie, że nie zamierza czuć się otumaniona i chce być świadoma tego, co robi.

Marek też może zachorować na alzheimera w kolejnym sezonie „Barw szczęścia”

W „Barwach szczęścia" lekarz Krystyny powiedział Markowi, że alzheimer jego matki jest dziedziczny. Zalecił mu wykonanie badań genetycznych. Ale Złoty nie zdecydował się na nie twierdząc, że nie chce żyć z wyrokiem nieuleczalnej choroby.

Złoty zacznie zapominać w „Barwach szczęścia” po wakacjach?

We wrześniu w „Barwach szczęścia” Krzysztof wyjedzie na kilka dni z kolegami wędkarzami do Estonii, by tam łowić ryby pod lodem. Pod jego nieobecność to Marek będzie zajmował się Krystyną. Niestety, bardzo zawiedzie przy tym Olgę, której obiecał wspólny wyjazd do spa w Wiśle. Będzie zaplanowany i partnerka kupi kostium specjalnie z myślą o nim, ale Złoty zupełnie o wszystkim zapomni… Potem będzie tłumaczył, że musi pomóc Jaworskiemu:

- To on głównie opiekuje się mamą. Jeśli ma okazję na chwilę wyrwać się z domu, muszę mu w tym pomóc. Już mu obiecałem, nie chcę się wycofywać.

Olga nie okaże zrozumienia, bo nie uda się jej odłożyć wyjazdu na inny termin – bardzo dużo pracuje i wykrojenie wolnego weekendu jest dla niej skomplikowane. Będzie jej również trudno zrozumieć, że można zapomnieć o zaplanowanym wspólnie wyjeździe. Czy do Marka dotrze, że może to być oznaka choroby, którą odziedziczył po matce? Alzheimer rozwija się przez wiele lat, a pierwsze objawy pojawiają się nawet na 20 lat przed poważnymi oznakami… Czy on także zachoruje w „Barwach szczęścia”?

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl