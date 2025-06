Barwy szczęścia. Łukasz nie ukryje przed Agnieszką, że wciąż kocha Kasię. Rozstaną się?

Czy będzie rozstanie Agnieszki i Łukasza w nowym sezonie "Barw szczęścia"?

Czarne chmury zawisną nad Agnieszką i Łukaszem w następnym sezonie "Barw szczęścia". Już podczas rozwodu Sadowskiego z Kasią wydawało się, że on wcale tego nie chce, że związek z siostrą żony miał być tylko lekarstwem na złamane serce.

Wystarczy przypomnieć, jak Agnieszka zachowała się podczas rozprawy rozwodowej Kasi i Łukasza, jak wpadła do sądu, dając tym samym do zrozumienia, że jest zazdrosna o partnera. Ale nie zgodziła się na wspólne mieszkanie i zaprzeczyła, kiedy zapytał, czy chce teraz wziąć z nim ślub! W nowych odcinkach "Barw szczęścia" Agnieszka zorientuje się, że dla Łukasza cały czas liczy się tylko Kasia, że to ją naprawdę kocha.

Jak do tego dojdzie, że siostra Kasi w "Barwach szczęścia" po wakacjach zwątpi w szczerość uczuć Łukasza? Najpierw nie powie jej o zaręczynach Kasi i Mariusza, które będą dla niego potężnym ciosem, a potem da jej wyraźnie do zrozumienia, że jej niezapowiedziane wizyty wcale nie sprawiają mu radości. To wystarczy, by Agnieszkę ogarnęły wątpliwości, że ten związek jest skazany na porażkę.

Agnieszka powie Kasi, że Łukasz wciąż ją kocha na początku następnego sezonu "Barw szczęścia"

Podczas spotkania z Kasią na początku kolejnego sezonu "Barw szczęścia" Agnieszka zauważy pierścionek zaręczynowy od Mariusza i wszystko stanie się jasne. Zrozumie dlaczego Łukasz zacznie ją odtrącać, spychać na dalszy plan swojego życia. Portal światseriali.interia.pl przytoczył fragment rozmowy Agnieszki z Kasią o uczuciach Łukasza, miłości, którą wciąż darzy byłą żonę.

- To dlatego Łukasz wczoraj był taki dziwny, jakby nieobecny... Wygląda na to, że stara miłość nie rdzewieje - powie siostrze Agnieszka.- To nie jest takie proste zamknąć tak ileś lat wspólnego życia - Kasia nie wyprowadzi jej z błędu. - Myślę, że on po prostu poczuł się urażony, że tak szybko chcę wyjść za innego - doda, by uspokoić Agnieszkę. - Czyli wciąż coś do ciebie czuje. Inaczej by go to nie dotknęło... - oceni Agnieszka.

Jak zareaguje Łukasz na wyznanie Agnieszki, że nadal kocha Kasię?

Na tym nie koniec, bo w nadchodzącym sezonie "Barw szczęścia" we wrześniu Agnieszka wyzna Łukaszowi, że czuje, iż jest dla niego tylko nagrodą pocieszenia i on nadal kocha tylko Kasię! Jego reakcja na te słowa może ją zaskoczyć jeszcze bardziej niż podejrzenia...