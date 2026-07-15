Barwy szczęścia. Justin pogrąży Karolinę na policji, ale Bruno stanie w obronie żony! Tak zacznie się jego wojna ze Stańskim

Czy w następnym sezonie "Barw szczęścia" Justin udowodni, że to Karolina wrobiła go w zdradę?

Walka Justina o sprawiedliwość w następnym sezonie "Barw szczęścia" wkroczy w decydującą fazę! Tylko czy udowodni, że to Karolina stoi za sfałszowaniem nagrania z monitoringu z hotelu, że to ona zleciła wysłanie do Oli (Michalina Robakiewicz) zmontowanego filmiku, na którym zdradził ją z Reginą (Kamila Kamińska)? Zdeterminowany Justin nie spocznie, póki Karolina nie trafi do więzienia za przestępstwo, które popełniła! Nie cofnie się przed niczym, będzie gotów nawet postawić się Stańskiemu, który będzie bronił żony intrygantki! Zobacz też: Barwy szczęścia. Koniec Karoliny w nowym sezonie! Nikt nie spodziewa się, co stanie się z żoną Bruna - ZDJĘCIA, WIDEO

Policja w hotelu Bruna w "Barwach szczęścia" we wrześniu! Przejmie nagrania z monitoringu

A zacznie się od tego, że na początku nowego sezonu "Barw szczęścia" we wrześniu policja wkroczy do hotelu Bruna, po tym jak Justin zgłosi podejrzenie sfałszowania nagrań z monitoringu. Żeby uniknąć wybuchu skandalu wśród gości Stański od razu zaprosi funkcjonariuszy do swojego gabinetu, a Justinowi wyda polecenie, żeby został w recepcji. Jednak jak podaje portal światseriali.interia.pl Skotnicki jako udziałowiec hotelu nie posłucha szefa i ostro się mu postawi.

Tym samym Justin w odcinku "Barw szczęścia" na początku września będzie świadkiem, jak Bruno przekaże policji nagrania z monitoringu hotelu. Właśnie wtedy wyjdzie na jaw, wszystkie nagrania, o których wydanie policji wnioskował Skotnicki, już dawno zostały nadpisane. To robota Karoliny i opłacanego przez niej specjalisty - hakera!

Bruno będzie bronił Karoliny przed oskarżeniami Justina w "Barwach szczęścia" po wakacjach

Pewny siebie Bruno w następnym sezonie "Barw szczęścia" uprzedzi Justina, że nie znajdzie żadnego dowodu przeciwko Karolinie, bo jego żona jest niewinna. Oczywiście będzie wiedział, że to nieprawda, bo ukochana sama mu się przyznała, co zrobiła, aby wrobić Justina w zdradę i pozbyć się go z hotelu.

- Poniesiesz konsekwencje tych pomówień - zagrozi mu Bruno.

Ale Justin wcale się nie przestraszy, tylko uprzedzi Stańskiego, że prędzej czy później Karolina trafi za kratki, a jego hotel obróci się w ruinę.

- Niestety tak... Bo jak sprawa wypłynie, to hotel obniży rentowność. Ja sobie z tym poradzę, ty natomiast będziesz się widywał ze świeżo poślubioną żoną przez więzienną kratę!

Tak się zacznie wojna Justina z Brunem w nowym sezonie "Barw szczęścia"

Bruno z szyderczym uśmiechem na ustach zapowie Justinowi, że Karolina nie pójdzie siedzieć z powodu jego zdrady i rozstania z dziewczyną.

- Jaką inną szkodę poniosłeś? Chcesz wywołać między nami wojnę? - zakpi z Justina.

- Karolina już to zrobiła - odpowie Skotnicki, który nie spocznie póki ostatecznie nie pogrąży żony Bruna i znajdzie na nią jakieś haki.

Barwy szczęścia. Piękna sesja odmionionej obsady przed stratem nowego sezonu!

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