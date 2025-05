Barwy szczęścia. Józefina podniesie się po oszustwie Andrzeja w następnym sezonie sezonie! Nie tylko Emilka pomoże jej wyjść z kryzysu - ZDJĘCIA

Trudne początki okradzionej Józefiny w nowym sezonie "Barw szczęścia"

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach okradziona i oszukana Józefina w końcu się podniesie, ale oczywiście nie stanie się to tak prędko! A to dlatego, że w pierwszych odcinkach po przerwie wakacyjnej wciąż będzie musiała mierzyć się z konsekwencjami oszustwa Andrzeja, który pozbawi ją nie tylko drogocennych obrazów, kosztowanej biżuterii, samochodu czy pieniędzy z konta, ale także zostawi ją z długami za dworek, który jeszcze zdążył sprzedać przed swoim zniknięciem!

I w efekcie Rawiczowa będzie już chwytać się wszystkiego, aby tylko zdobyć pieniądze na spłatę zaciągniętego kredytu, gdyż w przeciwnym razie będzie mogła stracić i dom i stadninę, które pójdą pod jego zastaw! A to oczywiście ją wykończy. Tym bardziej, że dojdzie do tego jeszcze wstyd, przed którym Kodur (Oskar Stoczyński) ostrzegał Cezarego (Marcel Opaliński), gdyż Józefina faktycznie nie będzie mogła sobie darować, że tak dała się zrobić oszustowi! Ale na szczęście w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej nie potrwa to wiecznie!

Józefina dzięki Emilce w końcu stanie na nogi w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

A to dlatego, że w końcu w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej i Rawiczowa stanie na nogi i to tylko i wyłącznie dzięki swojej nowej rodzinie! Oczywiście, Józefina będzie mogła liczyć na pomoc prawną swojej synowej Natalii (Maria Dejmek), jak i wsparcie od swojego syna Cezarego, ale także i od Marczaków! A zwłaszcza Małgorzaty (Adrianna Biedrzyńska), która sama wpakuje ją w związek z oszustem i będzie mieć z tego powodu wyrzuty sumienia!

Jednak w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej z kryzysu na dobre wyciągnie ją ktoś inny z ich rodziny, kto również mocno ucierpi na oszustwie Andrzeja! A mowa tu o nikim innym jak o Emilce, która także wpakuje się w poważne kłopoty po zniknięciu oszusta, gdy ten najpierw pomógł jej zbudować swoją reputację w klasie, zapraszając jej znajomych na darmowe jazdy konne w stadninie swojej niedoszłej żony.

Ale swoją ucieczką wszystko skomplikował, gdyż po jego oszustwie to już nie będzie możliwe, mimo iż Józefina zdoła jej to jeszcze wcześniej obiecać. Tyle, że wówczas nie będzie mieć już na to funduszy. Choć mimo tego Brodzińska będzie szła w zaparte i dalej tworzyła bańkę mydlaną o życiu Rawiczowej i jej bajecznym ślubie w Finlandii wśród swoich koleżanek, za co i jej przyjdzie w końcu zapłacić!

Rawiczowa pomoże Emilce w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

I wówczas w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach i Emilka będzie potrzebować pomocy! I otrzyma ją od nikogo innego jak właśnie od Józefiny, która zrozumie ją jak nikt inny! Rawiczowa zaangażuje się w pomoc Brodzińskiej, dzięki której wreszcie i sama stanie na nogi, co zdradziła sama Elżbieta Jarosik na swoim Instagramie na wspólnym nagraniu z Jessicą Frankiewicz i Adrianną Biedrzyńską z domu Marczaków w "Barwach szczęścia"!

- Pozdrawiamy z planu wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj graliśmy takie piękne sceny z Emilką. Porady kobiecie - zdradziła Elżbieta Jarosik, a po potwierdzeniu przez Jessicę Frankiewicz dodała jeszcze - Całujemy i do zobaczenia!