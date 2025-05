Koniec Barw szczęścia. Kodur ostrzeże Cezarego w ostatnim 3202 odcinku! Przewidzi, co może stać się z oszukaną Józefiną - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" ostatni odcinek 3202 finał sezonu - piątek, 30.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" przed wakacjami Józefina i Cezary zjawią się na komisariacie, gdzie Kodurowi uda się dotrzeć do kolejnych informacji w sprawie oszusta Andrzeja. I choć już będzie wiadomo, że Zastoja-Modelski to znany oszust matrymonialny, który ma na sumieniu już kilka kobiet, to jednak tajemnicą wciąż pozostanie jego prawdziwa tożsamość!

Ale tylko do do czasu, gdyż w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" przed przerwą wakacyjną i to uda się odkryć Marcinowi. Jednak o tym postanowi powiedzieć głównej zainteresowanej już osobiście. Szczególnie, że za tym odkryciem pójdą i kolejne, a podkomisarz doskonale zda sobie sprawę, jak to się może skończyć!

Kodur poradzi Cezaremu, aby zaopiekował się oszukaną matką w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" przed wakacjami!

I przed tym w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" przed wakacjami postanowi ostrzec i Cezarego. Szczególnie, że Rawicz nie do końca będzie tego świadomy. I jeszcze nim dojdzie do rozmowy z jego matką, zdecyduje się rozmówić z synem Józefiny, wykorzystując fakt, że akurat jej przy nich nie będzie.

- Jak mama się czuje? - zacznie Marcin.

- Mama jest twarda. Jest załamana i zdenerwowana, ale daje radę - przyzna Cezary.

- Oszustwa matrymonialne bywają naprawdę katastrofalne w skutkach. Trauma, poczucie wstydu... - wyliczy mu Kodur.

- Tak, mama też się wstydzi, a nie powinna, to nie jej wina - stwierdzi Rawicz.

- Jeżeli ma poczucie winy to może być jej trudno się po tym podnieść. Może potrzebować pana opieki - zwróci mu uwagę podkomisarz.

- Tak, staram się ją zapewnić, ale nie chce się też narzucać. Mama nie chce, aby się nią zajmować. Uwłacza jej to - wyjaśni jej syn.

I choć oczywiście w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" przed przerwą wakacyjną Kodur doskonale to zrozumie, to jednak nie pozwoli Rawiczowi odpuścić.

- Czasem wystarczą gesty, poczucie, że ofiara nie jest sama - poleci mu Marcin.

- Jasne, że nie zostawię jej samej - zapewni go Cezary.

Rawicz nie zdoła pomóc Józefinie w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" przed przerwą wakacyjną!

Oczywiście, w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" przed wakacjami Cezary od razu weźmie sobie radę Marcina do serca i już po dołączeniu do nich przez matkę, wykaże się troską i zapyta ją o to, kto do niej dzwonił. Jednak nie będzie świadomy tego, że Józefina, właśnie z poczucia wstydu, przed którym ostrzegał go podkomisarz, nie powie mu całej prawdy. I niestety nie będzie drążył...

Ale na szczęście, w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" przed przerwą wakacyjną Józefina nie zostanie z tym sama, gdyż o wszystkim zaalarmuje Natalię (Maria Dejmek), do której zwróci się z rozpaczliwą prośbą o pomoc i błaganiem, aby o niczym nie mówiła jej synowi. I choć Zwoleńska się na to zgodzi, to jednak szanse na uratowanie jej nie będą wielkie...