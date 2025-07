Barwy szczęścia. Cezary nie daruje Józefinie. Natalii też się oberwie - ZDJĘCIA

Natalia będzie milczeć w nowym sezonie „Barw szczęścia”

Kiedy Cezary, zdziwiony wyprzedawaniem przez matkę z domu wszystkiego, co się da, zapyta o to Natalię, nie dowie się od niej niczego, pomimo że ona najlepiej zna odpowiedź na to pytanie. Wściekłość na Andrzeja (Leon Charewicz) będzie w nim tylko narastać i zdecyduje się wziąć sprawę jego odnalezienia w swoje ręce. Wynajmie do tego Celinę (Orina Krajewska), która poleci do Dubaju, tam, gdzie służby na lotnisku zarejestrują jego obecność.

Natalia wybierze pracę w serialu „Barwy szczęścia”

Dzięki Celinie i jej śledztwu w sprawie Andrzeja Cezary odkryje w „Barwach szczęścia” we wrześniu, co zataiła przed nim Józefina. Pojedzie do niej i zapyta, czy miała coś wspólnego z kupnem i szybką sprzedażą zabytkowego dworku. Dżo, która ponad wszystko w świecie nie chce, by fakt zastawienia gruntów pod stadniną wyszedł na jaw, zareaguje agresją. Powie synowi, by w ogóle jej nie odwiedzał, jeżeli ma dopytywać o cokolwiek, co będzie związane z Andrzejem. Kiedy Rawicz wróci do domu, zacznie się martwić, że matka pożyczyła gdzieś pieniądze, by przekazać je oszustowi na pałacyk. Zapyta Natalię, jak to sprawdzić. Żona nie wyjawi mu prawdy, ale zasugeruje, by poszukał odpowiedzi w księdze wieczystej. I tam ją znajdzie! Informacja o zastawieniu posiadłości będzie tam widniała czarno na białym… I wówczas dopiero Natalia przyzna, że o wszystkim wiedziała. Zrozumie, że źle zrobiła, zatajając prawdę.

W nowym sezonie „Barw szczęścia” nadciągnie małżeński kryzys u Natalii i Cezarego

Natalia chciała jak najlepiej wywiązać się ze swoich obowiązków w pracy. Etyka adwokacka wymaga od niej, by nie zdradzać tajemnicy klienta. Dlatego obiecała Józefinie w „Barwach szczęścia”, że o jej zaciągniętym kredycie nikt się nie dowie, przede wszystkim Cezary. Ale nie będzie mogła nie ponieść konsekwencji w życiu osobistym, kiedy mąż dowie się, że wolała być lojalna wobec teściowej, a nie wobec niego. Tych dwóch zobowiązań – wobec Dżo i Cezarego – nie będzie można pogodzić. Kiedy Rawicz przekona się, że dwie najbliższe kobiety jednocześnie go okłamywały, nie przejdzie nad tym faktem obojętnie. I nic dziwnego, bo dla niego będzie to wyglądać na ich zmowę przeciw niemu. Trudno nie zapytać, dlaczego Natalia nie przekonała Józefiny, by zwróciła się do Klemensa (Sebastian Perdek)? On również byłby zobowiązany tajemnicą adwokacką, a ona nie ryzykowałaby swojego małżeństwa dla kobiety, która w przeszłości była dla niej tak niedobra…

Barwy szczęścia ostatni odcinek ZWIASTUN. Józefina nie spłaci kredytu! Grozi jej utrata domu i stadniny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.