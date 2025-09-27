Rodzinka.pl, odcinek 291: Dramat ciężarnej Magdy! Nawet Natalia jej nie pomoże - ZDJĘCIA

„Rodzinka.pl" odcinek 291 – sobota, 27.09.2025 o godz. 20.00 w TVP2

W 291 odcinku serialu "Rodzinka.pl" ciężarnej Magdzie trudno będzie pogodzić się z faktem, że z racji nieudanych interesów Tomka, muszą mieszkać z Kubą i jego nową dziewczyną. Tym bardziej, że nie będą oni jej wymarzonymi współlokatorami, a tym bardziej teraz, gdy będzie potrzebować ciszy i spokoju, których u ich boku niestety nie doświadczy!

A wszystko przez to, że w 291 odcinku serialu "Rodzinka.pl" para będzie się bardzo głośno zachowywać, przez co ciężarna Magda nie będzie mogła spać! Oczywiście, niezadowolona żona Tomka natychmiast go do nich pośle, aby zrobił z nimi porządek, ale niestety ich spokój nie potrwa długo, bo Boski zbyt wiele nie zdziała.

Natalia odmówi pomocy ciężarnej Magdzie w 291 odcinku serialu "Rodzinka.pl"!

I stąd w 291 odcinku serialu "Rodzinka.pl" ciężarna Magda postanowi poszukać wsparcia u Natalii. Żona Tomka będzie liczyć na to, że teściowa ją zrozumie, a zwłaszcza w jej obecnej sytuacji i pomoże jej rozwiązać ten problem. I z tego względu zaprosi ją do nich, po czym zademonstruje, jak wygląda pokój jej średniego syna, w którym będzie panował jeden wielki bałagan.

- Przepraszam, że cię fatygowałam, ale chciałam ci coś pokazać... Tak wyglądała pokój Kuby... - zademonstruje jej Magda.

A następnie w 291 odcinku serialu "Rodzinka.pl" zaprosi ją na krótką rozmowę. Jednak jej finał mocno ją zszokuje, gdyż Natalia wcale jej nie pomoże! A wręcz przeciwnie, gdyż stanie po stronie syna! I nie podziała na nią nawet ten argument, że Magda będzie w drugiej ciąży...

- Imprezka z kochanką co drugą noc. Usiłowałam z nim gadać, ale bezskutecznie. Próbowałam przez Tomka, ale oni z Kubą są bardzo zżyci. Trzymają braterską sztamę, co oczywiście możesz poczytywać za swój osobisty sukces. No więc znalazłam się bardzo niezręcznej sytuacji - zwierzy jej się Magda.

- I czego ode mnie oczekujesz? - spyta Natalia.

- Że może mogłabyś porozmawiać ze swoim średnim, że albo się ogarnie, albo niech sobie szuka innej mety - synowa postawi sprawę jasno.

- Dobra, macie życiowy zakręt i Kuba i wy, więc oddaliśmy wam jedyne nasze inwestycyjne lokum. Możecie sobie tutaj mieszkać, ile chcecie, za darmo. Broń Boże nie wypominam ci tego, żebyś mnie źle nie zrozumiała. Ale ty mnie ściągasz tutaj, żebym pomogła wam rozwiązywać wasze problemy, bo nie potraficie się dogadać między sobą. Rozwiążcie je kurde sami! Wreszcie! - oburzy się Boska.

- A ja akurat to podziwiam, że potrafisz być taka asertywna nawet dla synowej w ciąży - odpłaci jej się Magda.

- Jesteś w drugiej ciąży, Magda. Ja byłam w trzech, więc nie strzelaj do mnie z tej amunicji, bo przegrasz - odgryzie jej się Natalia, po czym przywita się z Tomkiem, który akurat wróci do domu i wyjdzie, zostawiając Magdę bez pomocy.

Żona Tomka w końcu oswoi się ze swoim losem w 291 odcinku serialu "Rodzinka.pl"!

I wówczas w 291 odcinku serialu "Rodzinka.pl" ciężarna Magda zda sobie sprawę, że została już z tym zupełnie sama i już kompletnie sobie z tym nie poradzi! Do tego stopnia, że wyżyje się nawet na swoim mężu, ale na szczęście ostatecznie małżonkom uda się załagodzić konflikt, a nawet pogodzić. I w 291 odcinku serialu "Rodzinka.pl" wszystko skończy się dobrze!