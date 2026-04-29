Jak wygląda casting do Hotelu Paradise? Taniec i prywata to dopiero początek 

Hotel Paradise – jak dostać się do programu?

Żeby wziąć udział w programie TVN-u, nie wystarczą same chęci. Niestety, nie skończy się także na wypełnieniu formularza. Te rzeczy to dopiero początek drogi do tego, by wyjechać za granicę i wystąpić w telewizji. Co ciekawe, niektórzy uczestnicy są wyławiani przez produkcję, np. poprzez media społecznościowe, i to osoby z produkcji kontaktują się z nimi, by zaprosić ich na casting lub do udziału w show. Wiele osób musi jednak tradycyjnie przejść całą drogę – od wypełnienia formularza, poprzez kontakt ze strony ekipy telewizyjnej, casting twarzą w twarz i próbne nagrywki.

Jak wygląda casting do programu „Hotel Paradise”?

Kiedy wstępny formularz okaże się dla produkcji interesujący, dana osoba jest zapraszana na casting, by porozmawiać twarzą w twarz. Jedna z uczestniczek 12. edycji „Hotelu Paradise” zdradza, jak konkretnie wyglądał casting przed wylotem do Tajlandii.

„(...) Ja akurat wysłałam formularz, później dostałam informację, że produkcja chce mnie zobaczyć na żywo w Warszawie. Już na miejscu przez ponad godzinę rozmawia się z takimi dwiema miłymi kobietami, wszystko to jest nagrywane, bo później są jakieś obrady i już większa grupa decyduje z tej puli, kogo wezmą. No i przez całą godzinę rozmawia się o rodzinie, o byłych związkach, o przyjaciołach, maglowane są takie naprawdę prywatne sytuacje z życia, a na koniec nagrywany jest taki krótki filmik – kilka sekund w bikini, jak się tańczy i kokietuje do telefonu. Taka krótka wizytówka” – tłumaczy Magda z 12. edycji programu „Hotelu Paradise”.

Warunki uczestnictwa w "Hotelu Paradise"

Tylko niektóre osoby wybierane są do wyjazdu za granicę, gdzie w danym sezonie kręcony jest „Hotel Paradise”. Nie jest tajemnicą, że koszty podróży itp. pokrywa produkcja. Następnie uczestnicy mają zakaz mówienia o tym, co wydarzyło się w programie, aż do emisji odcinków.