Hotel Paradise. Tobiasz i Marta nie mają kontaktu po programie?! Nie dostał zaproszenia na jej urodziny 

Małgorzata Pala
2026-04-21 10:55

Wydało się, że Marta i Tobiasz z „Hotelu Paradise 12” nie mają ze sobą kontaktu po pobycie w programie?! Po emocjonującym odcinku z Rajskiego Rozdania, gdzie Tobiasz został wyeliminowany z dalszej gry, uczestnicy chętnie odpowiadali na pytania obserwatorów na Instagramie. I w ten sposób wiadomo już, że zalążek uczucia Marty i Tobiasza chyba spełzł na niczym. Prawdopodobnie nie łączy ich relacja romantyczna, a co więcej… raczej nie mają ze sobą dobrego kontaktu!

Trójka uczestników Hotelu Paradise – kobieta w czerwonej sukience oraz dwaj mężczyźni w białych koszulach, stojąca na tle egzotycznej roślinności. Scena sugeruje moment eliminacji lub ważnej decyzji w programie, który można śledzić na Super Seriale.
Marta wyrzuciła Tobiasza z Hotelu

Marta i Tobiasz spodobali się sobie w 12. edycji „Hotelu Paradise”, chociaż chłopak wcześniej zauroczył się inną uczestniczką, Weroniką. Po odejściu dziewczyny na scenę wkroczyła Marta i to ona zwróciła jego uwagę. Podczas ostatniego Rajskiego Rozdania ostatecznie jednak postawiła na relację z Bartkiem i właśnie z nim została w programie. To duże zaskoczenie, ponieważ dziewczyna wydawała się żywić nieco głębsze uczucia do Tobiasza i deklarowała szumnie, że Bartka lubi tylko jako kolegę. Uczestniczka wydawała się szybko żałować swojej decyzji, a Bartek nie wiedział, co ma robić.

Marta i Tobiasz nie stworzyli relacji romantycznej poza programem?

Jak się okazuje, zalążek relacji romantycznej Tobiasza z Martą raczej nie przetrwał próby czasu. Chociaż dziewczyna sugerowała plany zamieszkania w Krakowie, czyli mieście, w którym przebywa Tobiasz, mieli umówić się prywatnie, chyba niewiele z tego wyszło. Podczas serii odpowiedzi na pytania obserwatorów na Instagramie Tobiasz wprost przyznał, że nie pojawił się na urodzinach Marty i Roksi, ponieważ w tym czasie musiał pracować nad teledyskiem, a poza tym… wcale nie dostał zaproszenia!

Śmiałe wyznanie Tobiasza z "Hotelu Paradise". Nie dostał zaproszenia od Marty

Nie mogłem się na nich pojawić (na urodzinach: przypis redakcji), kręciłem akurat w tę sobotę teledysk wraz z moim zespołem i w sumie to nie dostałem zaproszenia – przyznał Tobiasz.

To niemal jednoznacznie dowodzi temu, że uczestnik nie ma najlepszych stosunków z Martą po pobycie w programie. Póki trwa show, żadne z nich na pewno nie skomentuje wprost, jak potoczyły się ich losy po pobycie w Tajlandii, ale ze słów Tobiasza może wynikać, że z relacji romantycznej z Martą nic nie wyszło, skoro nawet nie zaprosiła go na swoje urodziny. 

