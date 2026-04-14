Hotel Paradise. Para Oliwki i Darka nie przetrwa?! Szokujące zachowanie uczestnika 

Oliwka i Darek nową parą w „Hotelu Paradise”

Podczas Rajskiej Wyroczni stało się jasne, Darek stworzył parę z Oliwką, która początkowo wydawała się nim wyraźnie zainteresowana. Już na etapie rozmowy telefonicznej ta dwójka złapała wspólny temat. Szybko jednak okazało się, że Darek wyrasta na jednego z najbardziej kontrowersyjnych uczestników show.

Jego wejście do hotelu było mocne i dla niektórych wręcz szokujące. Oliwka nie kryła, że ma obawy przed spaniem z nową osobą, a przy okazji zaczęła dostrzegać opiekuńczość i zaangażowanie Krystiana. Poranek tylko pogłębił jej wątpliwości. Dziewczyna zaczęła zauważać kolejne minusy nowego partnera. Kulminacją była niewiedza Darka na temat Bieszczad… a chwilę później jego bezpośrednie pytanie do Marty o „sztuczne cycki”. Trudno się dziwić, Oliwce z godziny na godzinę coraz bardziej rzedła mina.

Para Oliwki i Darka nie przetrwa?

Pytanie, czy ta relacja ma w ogóle szansę przetrwać. Darek jako nowy uczestnik prawdopodobnie może jeszcze liczyć na pewne przywileje, ale Oliwka coraz wyraźniej zwraca uwagę na spokojniejsze i bardziej wyważone zachowanie Krystiana. Niewykluczone, że zechce wrócić do poprzedniego układu.

Widzowie bez litości dla Darka

Internauci nie mają wątpliwości i chętnie komentują zachowanie Darka. Na Instagramie pojawiają się wpisy, które punktują jego odważne i zdaniem wielu aż zbyt odważne teksty i zachowanie.

Słoma, aż mnie w oczy zakuła😂🔥

Jezusie!!!! Co za młot!!!! 🔨

Moja pierwsze spostrzeżenie na nowego uczestnika że to wiejski cwaniak i przyglup. On się pyta co to Bieszczady 🤦🏼‍♀️no żenada

No As ... nie wie co to Bieszczady, Pola Elizejskie to podziemia, ktorych strzegl Anubis... przy nim Bartek to omnibus - brzmią jedne z licznych komentarzy pod postami "Hotelu Paradise" na Instagramie.