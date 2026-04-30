Hotel Paradise. Kim jest Martyna? Nowa uczestniczka hotelu dostanie immunitet? - ZDJĘCIA

Nowa uczestniczka w "Hotelu Paradise"

W „Hotelu Paradise” nie ma miejsca na spokojne budowanie relacji, szczególnie gdy do gry wchodzi ktoś taki jak Martyna. Nowa uczestniczka pojawiła się w trakcie randki Zuzy i Andrzeja, momentalnie zmieniając dynamikę spotkania. To wejście nie przechodzi bez echa, a napięcie da się wyczuć niemal od pierwszych chwil.

Po powrocie do willi szybko staje się jasne, że „Angel” nie jest tylko kolejną uczestniczką w tle. Martyna od razu przyciąga uwagę swoją pewnością siebie i bezpośredniością. Zdążyła porozmawiać dłużej z Darkiem, ale też jasno zaznaczyła, że Andrzej wpadł jej w oko.

Martyna z "Hotelu Paradise" - kim jest?

25-latka z Ełku nie ukrywa, że ma mocny charakter i lubi mieć kontrolę nad sytuacją. Choć posługuje się pseudonimem „Angel”, sama przyznaje, że potrafi być intrygantką. Nie boi się mówić wprost, co myśli, i nie zamierza dopasowywać się do innych. W świecie, gdzie relacje często są kruche, taka postawa może oznaczać jedno – szybkie przetasowania.

Na co dzień Martyna zajmuje się stylizacją rzęs i brwi, co traktuje nie tylko jako pracę, ale też formę wyrażania siebie. Lubi estetykę, dbałość o detale i życie na wysokim poziomie. Jednocześnie ma w sobie potrzebę wolności, którą odnajduje w żeglarstwie. To właśnie tam łapie dystans i resetuje głowę.

W relacjach również ma jasno określone zasady. Za sobą ma trzy poważne związki, które zakończyły się głównie przez różnice charakterów. Dziś wie, czego chce – szuka mężczyzny pewnego siebie, ambitnego i z klasą. Nie ukrywa też, że lubi być adorowana i oczekuje zaangażowania ze strony partnera.

Martyna zdobędzie immunitet?

Jej pojawienie się może szczególnie namieszać w obecnych układach. Andrzej już znalazł się w jej kręgu zainteresowania, a Darek również nie pozostaje obojętny na nową energię w willi. W sytuacji, gdy relacje i tak są napięte, wejście takiej osobowości jak Martyna może uruchomić lawinę zdarzeń.

Czy Martyna zdobędzie pomoc od Raju? Jako nowa uczestniczka zapewne może liczyć na jakieś wsparcie od Rajskiego Boga. Jeśli miałaby immunitet, mogłaby wiele zmienić.