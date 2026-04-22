Hotel Paradise. Czy Magda jest z Andrzejem po programie? Uczestniczka odpowiedziała na komentarz!

Małgorzata Pala
2026-04-22 11:09

Czy Magda z Andrzejem z 12. edycji „Hotelu Paradise” są parą? Chociaż program nadal trwa, pojawił się komentarz uczestniczki. Nie ma co się dziwić, że obserwatorzy zadają uczestnikom pytania o to, jak ich programowe związki potoczyły się w życiu realnym. Magda z Andrzejem uchodzą niemal za faworytów do ścieżki lojalności, ale jeszcze wiele może się wydarzyć. Czy są razem po programie „Hotelu Paradise”? Zobacz komentarz Magdy.

Uśmiechnięta Magda w cekinowej sukience z piórami oraz Andrzej w czarnej koszuli z tatuażem krzyża na szyi i na ramieniu, w tle egzotyczna roślinność. Para z programu „Hotel Paradise" symbolizuje jeden z możliwych związków, o których można przeczytać na Super Seriale.
Instagram. Magda z Hotelu Paradise Hotel Paradise 12 - odcinek 29 Hotel Paradise 12 - odcinek 29 Hotel Paradise 12 - odcinek 29
Galeria zdjęć 10

Magda i Andrzej jedną z najmocniejszych par w 12. edycji „Hotelu Paradise”

Nie ma co ukrywać, że Magda z Andrzejem to jedna z najmocniejszych par obecnie emitowanej edycji show TVN-u. Dziewczyna nawet nie ukrywa, że mocno liczy na finał, snuje coraz śmielsze plany co do wygranej i afirmuje sukces. Andrzej nieco bardziej na chłodno podchodzi do rywalizacji i przypomina, że przecież Dominika z Marcelem również tworzą silną więź. Trzeba pamiętać, że na ścieżce lojalności staje ta para, która ma najwięcej poparcia wśród innych uczestników. Nie liczy się jedynie strategia, ale także nawiązane przyjaźnie, sojusze i wzajemna pomoc.

Czy Magda jest z Andrzejem po programie „Hotelu Paradise”?

Jedna z obserwatorek Magdy zadała jej to pytanie na Instagramie. Chociaż uczestniczka nie może odpowiedzieć wprost, bo są za to kary umowne, w odpowiedzi dodała wymowną emotkę buźki z zasłoniętą buzią. To jednoznacznie podsyca domysły. Nie jest to na pewno zaprzeczenie, ale także nie potwierdzenie.

Relacje uczestników „Hotelu Paradise” mogą ulec zmianie

Nie zawsze pary, które w programie tworzyły bardzo udane duety, przeciągały swoje relacje do życia prywatnego. Po zakończeniu emisji uczestnicy wracają do swoich domów, miast i obowiązków. Często kontakt się urywa. Jednak w przypadku Magdy i Andrzeja może być inaczej. O ile to nie jest jedynie taktyka i gra.

Hotel Paradise 12 - odcinek 29
Galeria zdjęć 10