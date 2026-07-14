Hitowy format „Pokochaj lub sprzedaj” trafi do Polski. Znamy szczegóły nowego programu Super Polsat

Zasady programu „Pokochaj lub sprzedaj”

Każdy kolejny odcinek przybliży widzom rozterki innej rodziny, która musi podjąć kluczowe decyzje mieszkaniowe. Do akcji wkroczy doświadczony architekt, którego zadaniem będzie zaplanowanie przebudowy idealnie odpowiadającej oczekiwaniom oraz możliwościom finansowym bohaterów. Równolegle do gry wejdzie profesjonalny pośrednik nieruchomości, prezentujący uczestnikom atrakcyjne domy i lokale, mające stanowić silną konkurencję dla ich dotychczasowego gniazdka.

Wraz z postępami prac budowlanych oraz wizytami w kolejnych oferowanych na rynku budynkach, dylemat bohaterów będzie przybierał na sile. Kulminacyjny moment nastąpi w chwili, gdy rodzina ujrzy ostateczny rezultat prac ekipy remontowej w swoich dotychczasowych czterech kątach. To właśnie wtedy padnie deklaracja, czy uczestnicy na nowo zapałają uczuciem do zmodernizowanych wnętrz, czy też zdecydują się na zakup obiektu zaproponowanego przez eksperta od rynku nieruchomości.

Zagraniczny hit telewizyjny zadebiutuje na polskim rynku

Koncept „Pokochaj lub sprzedaj” zyskał ogromną popularność na całym globie, czego dowodem jest stworzenie ponad czterdziestu lokalnych wariacji tego show w różnych zakątkach świata. Produkcję realizowano do tej pory między innymi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, a także we Francji oraz Wielkiej Brytanii. Teraz przyszła pora na nasz kraj, a polskojęzyczna wersja tego telewizyjnego formatu zagości na ekranach widzów kanału Super Polsat.

Casting do polskiej edycji „Pokochaj lub sprzedaj” został otwarty

Zespół produkcyjny rozpoczął już proces wyłaniania kandydatów, którzy wezmą udział w pierwszych odcinkach nowej serii. Chętni mogą zgłaszać swoje kandydatury za pomocą dedykowanego formularza, który udostępniono na oficjalnej stronie internetowej stacji pod adresem https://www.polsat.pl/casting/pokochaj-lub-sprzedaj/ oraz na kanałach społecznościowych. Twórcy zapraszają rodziny i pary, które mają odłożone środki na odświeżenie obecnego lokum lub nabycie zupełnie nowego, jednak wciąż wahają się, która z tych dróg będzie dla nich ostatecznie korzystniejsza.