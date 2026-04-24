Farma. Spisek podczas konkurencji? Fani nie wierzą, że Aksel tak łatwo wygra

Podejrzanie łatwe zadanie?

Już na pierwszy rzut oka zadanie wydaje się czysto fizyczne, a Aksel podczas jazdy traktorem wypada wyjątkowo dobrze w zapowiedziach odcinka. Szybko jednak pojawia się pytanie, czy to, co widzą widzowie, to pełen obraz sytuacji.

Za kulisami od dawna mają dojrzewać dwa różne scenariusze. Jeden zakłada działania Henryka i Wojtka, którzy mieliby konsekwentnie dążyć do eliminacji Aksela. Drugi opiera się na cichym porozumieniu części farmerów, gdzie wspólnym celem staje się pozbycie Henryka. Gra robi się coraz bardziej wielowarstwowa, a każdy ruch może być elementem większej układanki.

Co wydarzy się w 50. odcinku "Farmy"?

Poranek dnia pojedynku przynosi zaskakującą zmianę nastroju. Uczestnicy na moment wracają do codziennych obowiązków w spokojniejszej atmosferze, jednak ten spokój szybko miesza się z nostalgią i refleksją nad tym, jak bardzo zmieniła się ich rzeczywistość na Farmie.

Ten moment nie trwa jednak długo. Nadchodzący pojedynek ma bezlitośnie zweryfikować wszystkie strategie, układy i podejrzenia. Ostatecznie zostanie tylko jedna bezpieczna drużyna, a cała reszta będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich decyzji.

Emocji nie zabraknie także podczas Rady Farmy, która zamiast uspokoić sytuację, jeszcze bardziej ją podgrzeje. Wszystko wskazuje na to, że wieczór przyniesie kolejne napięcia i może na nowo ustawić hierarchię w grupie.

Widzowie czują spisek

Widzowie już teraz snują własne teorie. Pod zapowiedziami odcinka na Instagramie pojawiły się komentarze:

„Szczerze to już jest tak pokręcone, że nie mam pojęcia czy Heniek faktycznie wyczuwa spisek” „a myślę że Heniek z Wojtkiem coś kombinują i to Wojtek może przegrać . Albo Agnieszka i Karolina będą Głosowali na Axela to wszystko wygląda za prosto a farma bywa przewrotna 🙈” „aTen sezon farmy to jest jedna wielka szopka 👏ż jestem ciekawa tego odcinka to by było zbyt piękne żeby mogło pójść wszystko dobrze się okaże jutro 😄”

Jedno jest pewne – choć Aksel na zapowiedziach wygląda na mocnego zawodnika, widzowie nie wierzą, że jego droga przez pojedynek będzie tak oczywista. Na Farmie nic nie jest przypadkowe, a każdy sukces może mieć drugie dno.