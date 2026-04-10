Farma. Podwójne znaczenie prezentu Janosika? Wystawi Agnieszkę do nominacji?

Kwiaty, które wzbudzają podejrzenia

W 40. odcinku "Farmy" to właśnie relacja Janosika i Agnieszki przyciągnie największą uwagę. Po wcześniejszych napięciach i utracie zaufania uczestnik decyduje się na symboliczny gest. wraca z pola z bukietem polnych kwiatów.

– Czyli wybaczasz? – zapyta zaskoczona Agnieszka.

– Tak wybaczam, mam nadzieję, że Tobie się podobają – odpowiada Janosik.

Choć sytuacja wygląda jak próba odbudowania relacji, nie wszyscy wierzą w szczerość tego ruchu.

Widzowie nie mają wątpliwości. Janosik wystawi Agnieszkę do pojedynku?

Pod postem „Farmy” na Instagramie zaroiło się od komentarzy, a internauci od razu zaczęli doszukiwać się drugiego dna.

„Ja coś czuję, że on Agę pięknie wyroluje tym razem 😆” – pisze jedna z fanek.

„Czy te kwiatki przypadkiem nie będą dla osoby nominowanej do pojedynku?” – zastanawia się kolejna osoba.

Nie brakuje też bardziej konkretnych przewidywań.

„Liczę Łukasz, że dziś nominujesz Agnieszkę ♥️”

i „Agunia sie cieszy, a kwiaty dostanie i będzie nominowana do pojedynku 😂”

Wygląda na to, że dla widzów ten gest to nie romantyczny moment, a element dobrze przemyślanej strategii.

Wątpliwości podsyca również atmosfera na Farmie. Farmer Tygodnia stoi przed trudną decyzją i musi wskazać osobę do pojedynku. Tym razem jednak emocje wyraźnie mieszają się z kalkulacją. Dodatkowo inni uczestnicy zaczynają sugerować nowe układy i próbują wpływać na decyzje Janosika. Nawet dawni rywale zaczynają mówić jednym głosem, co tylko komplikuje sytuację.

Aksel nie kryje dystansu i wprost daje do zrozumienia, że jego zdaniem to wszystko może być jedynie grą. Bukiet kwiatów, który miał być symbolem pojednania, może okazać się początkiem zupełnie nowego konfliktu. Na Farmie nic nie jest oczywiste, a każda decyzja, nawet ta pozornie emocjonalna, może mieć strategiczne znaczenie.

