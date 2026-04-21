Farma. Paulina i Aksel są razem po programie? Jest komentarz Janosika

Historia znajomości Pauliny i Aksela. Janosik zdradza, że mają kontakt

Paulina dołączyła do Farmerów po wizycie u Janosika. Początkowo nowa uczestniczka show przyjechała wesprzeć przyjaciela, ale po złożeniu interesującej propozycji o dołączeniu do programu "Farma", stała się pełnoprawną uczestniczką. Szybko wydało się, że robi wyjątkowo pozytywne wrażenie na Akselu. Chłopak od początku nie ukrywał, że Paulina bardzo mu się spodobała. Co ciekawe, głos w sprawie zabrał także Janosik.

Z tego co wiem, Paulina z Akselem utrzymują kontakt. Nie chcę za dużo tutaj zdradzać. Oglądajcie i na pewno ten wątek gdzieś tam będzie się rozwijał, myślę, i że będzie fajnie. - mówi w komentarzu dla "Party".

Aksel i Paulina są razem po programie "Farma"?

To jednak nie wszystko. Pod jednym z postów „Farmy” na Instagramie Janosik dodał też wymowny komentarz:

„Jak oni nie będą razem, to nie wierzę w miłość 🫶”

Widzowie również nie kryją emocji i pod postami programu coraz śmielej kibicują tej relacji. W komentarzach na Instagramie można przeczytać:

„Coś pięknego 😍 chyba najpiękniejsze ujęcie jak do tas tej edycji ❤️ trzymam kciuki 🔥 za tą parę 👏👏👏 @paulinatabedzka” „Czekamy na ślub na farmie 🤩” „Witamy słodkie zdjęcie @janosik_original twoja słowa się sprawdzają się pasują do siebie jak nie będą ze sobą to ja nie wierzę w miłość 🥹😃❤️szczęścia imię życzę”

Choć na razie brak oficjalnego potwierdzenia, wszystko wskazuje na to, że relacja Pauliny i Aksela nie jest widzom obojętna i skręciła w dobrym kierunku. Czy ich historia rzeczywiście będzie miała swój ciąg dalszy poza kamerami? Na odpowiedź trzeba jeszcze poczekać, ale jedno jest pewne – fani już napisali własny scenariusz.