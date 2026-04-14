Farma. Nowi Farmerzy nie zabawią długo na gospodarstwie?! Fani wyczuwają podpuchę 

Ola, Paulina i Rafał dołączyli do programu "Farma"

Na starcie „nowi” przejmują poranny obrządek, a ich pierwsze działania uważnie obserwuje reszta grupy. Część uczestników reaguje z rezerwą, inni próbują zachować dystans, ale jedno jest pewne, dotychczasowy układ sił zaczyna się zmieniać. Farmer Tygodnia wykazuje się wyjątkową cierpliwością i pozwala debiutantom wejść w rytm gospodarstwa, co nie wszystkim się podoba.

Trzeci uczestnik nominacji

W tle pojawia się kolejne napięcie związane z trzecim uczestnikiem nominacji. Niepewność co do tego, kto dołączy do pojedynku, coraz mocniej wpływa na atmosferę w grupie i rodzi spekulacje o możliwych pęknięciach w sojuszach. Równolegle Beata i Szymon dostarczają nowe Zadanie Tygodnia, które w dużej mierze spoczywa właśnie na barkach „świeżych” farmerów. Stawka jest wysoka, wózek z jedzeniem i 10 tysięcy złotych, ale presja może okazać się równie trudna, jak sama praca.

Choć wieczorne ognisko miało być momentem integracji, trudno mówić o pełnej harmonii. Widać, że relacje między „starymi” a „nowymi” dopiero się kształtują, a napięcie nie znika nawet na chwilę.

Nowy Farmerzy długo nie zabawią na Farmie?

W komentarzach widzów na Instagramie pojawiają się wątpliwości, czy cała sytuacja nie jest jedynie przemyślaną zagrywką produkcji.

Co dziwne nie są oznaczeni jak reszta na ig . I ciekawe czy jutro będą na początku z innymi farmerami jak się zaczyna farma . Mi się wydaje że są po to by się coś działo a nikt z całej 3 tego nie dojdzie do finału - czytamy w komentarzach pod postami "Farmy" na Instagramie. Zapewne na 24h zostaną - padają kolejne komentarze. Do końca farmy zostało 18 odcinków... A jest znów 10 farmerów... Jakoś tak dziwnie wszystko. Nie wiem czy to dobry pomysł, trochę przekombinowane….

Czy nowi uczestnicy rzeczywiście zadomowią się na dłużej, czy ich obecność okaże się jedynie krótkim epizodem, który ma wywołać zamieszanie w grze? Jedno jest pewne — na Farmie nic nie dzieje się bez powodu.