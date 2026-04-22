Farma. Następy odpadnie Henryk? Widzowie mają dość działań farmera 

Farmer tygodnia traci autorytet, a Henryk nie pomoże

Niebawem autorytet Farmera Tygodniao osłabnie. Niektóre osoby zignorują polecenia, a poczucie niesprawiedliwości tylko podsyci konflikty. W dodatku jedno z zadań wymaga współpracy z uczestnikiem, który już wcześniej wzbudzał kontrowersje, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację w grupie... Czy Henryk opuści "Farmę"?

Pojedynek na "Farmie"

Kulminacją napięcia ma być pierwsza nominacja, która uruchomi lawinę zdarzeń i doprowadzi do czteroosobowego pojedynku. W takim układzie każdy ruch może mieć ogromne znaczenie, a pozycja niektórych uczestników staje się coraz bardziej niepewna. Tymczasem w sieci aż wrze. Widzowie „Farmy” coraz ostrzej komentują zachowanie Henryka i nie kryją swojej frustracji. Pod postami programu na Instagramie pojawiają się mocne słowa.

Widzowie bezwzględni dla Henryka

„On ani szczery, ani dyplomatyczny 😂😂😂”„Henryka to wcale się nie da słuchać”„Proszę nie mylić szczerości z chamstwem i złośliwością 🤦‍♀️”„Nie należy mylić szczerości z manipulacją polaczana , chęcią osiągnięcia określonych korzyści”„Henryk to najgorsza osoba która była przez wszystkie edycje farmy! Nie wiem jak można być takim okropnym człowiekiem” - brzmią tylko niektóre komentarze pod postami na Instagramie "Farmy".

Tak zdecydowane opinie pokazują, że cierpliwość części widzów się wyczerpała. Jeszcze niedawno jego bezpośredniość była odbierana jako atut, dziś coraz częściej uznawana jest za przekraczanie granic.

W obliczu nadchodzącego pojedynku i rosnącego chaosu na Farmie pojawia się jedno pytanie: czy Henryk utrzyma się w grze, czy to właśnie jego widzowie najchętniej zobaczyliby poza programem?