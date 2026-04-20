Farma. List od Janosika rozłoży Agnieszkę na łopatki. Karolina ostro to skomentuje 

Małgorzata Pala
2026-04-20 15:11

Po eliminacji Janosika na „Farmie” emocje wśród uczestników wciąż nie opadają. Szczególnie trudno odnaleźć się w nowej sytuacji Agnieszce, która od początku była z nim blisko związana. W nadchodzącym odcinku prowadzące przekażą uczestnikom list pożegnalny od wyeliminowanego uczestnika. Jego treść wywoła silne poruszenie, a u Agnieszki nie zabraknie łez.

Trzech uczestników programu Farma podczas poruszającej rozmowy. Brodaty mężczyzna bez koszulki w zielonych spodniach, Agnieszka w kwiecistym dwuczęściowym stroju i Karolina w czarnej koszulce i dżinsowych szortach.
Galeria zdjęć 10

Trudna sytuacja na Farmie po odejściu Janosika

Od samego rana uczestnicy zmierzą się nie tylko z codziennymi obowiązkami, ale też z konsekwencjami ostatnich wydarzeń. W tle wciąż wracają słowa, które dodatkowo obciążają atmosferę w grupie. Jak wynika z zapowiedzi, Henryk miał zasugerować Agnieszce, że może czuć się odpowiedzialna za część wydarzeń, co tylko pogłębia jej wewnętrzne rozterki.

Punktem kulminacyjnym będzie moment odczytania listu Janosika. Jego słowa odsłonią emocje, które towarzyszyły mu po opuszczeniu programu, a także pokażą, jak postrzegał relacje i układy panujące na Farmie. Dla Agnieszki będzie to trudne doświadczenie, które wyraźnie ją poruszy.

Karolina ostro komentuje łzy Agnieszki

Jej reakcję ostro skomentuje Karolina, która nie ukryje swojego dystansu do całej sytuacji. Równolegle Aksel, coraz pewniej odnajdujący się w grze, podejmie decyzję o publicznym rozliczeniu przeciwników, co ponownie zaogni relacje w gospodarstwie. Atmosfera stanie się jeszcze bardziej napięta, a granice sojuszy zaczną się zacierać.

Na horyzoncie pojawi się też nowy Farmer Tygodnia, który będzie musiał zmierzyć się nie tylko z organizacją pracy, ale również z narastającym konfliktem w grupie. Wydarzenia tego odcinka mogą mieć realny wpływ na dalszy układ sił na Farmie.

Farma. Kiedy i gdzie oglądać program?

Oglądaj nową „Farmę” od poniedziałku do piątku tylko w Polsacie. Poniedziałek–czwartek o godzinie 20:30, a w piątek o 19:55. 

Galeria zdjęć 10