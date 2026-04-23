Farma. Kogo nominuje Henryk? To będzie zwrot akcji na farmie

Henryk jako pierwszy nominowany do pojedynku na "Farmie"

To właśnie Henryk został pierwszym nominowanym do pojedynku przez Paulinę, Farmerkę Tygodnia. Teraz jednak sytuacja się odwraca, mężczyzna sam musi wskazać swojego przeciwnika. Jak się okazuje, decyzja nie jest dla niego łatwa.

– W nocy się obudziłem i takie myśli mnie naszły w głowie… (…) coś mi się urodziło w głowie – przyznaje, sugerując, że bezsenna noc może przełożyć się na bardzo konkretny ruch w grze.

Kogo nominuje Henryk?

I to właśnie ten wybór może okazać się przełomowy. Dotychczasowe sojusze zaczynają się chwiać, a każdy ruch jest uważnie obserwowany przez pozostałych farmerów. Coraz więcej wskazuje na to, że gra przestaje być zespołowa, a uczestnicy zaczynają działać przede wszystkim we własnym interesie.

Co więcej, w tle rozgrywa się cicha, ale bardzo wyraźna strategia. Część uczestników ma już plan, jak pozbyć się Henryka z programu. Jeśli wszystko pójdzie po ich myśli, może dojść do jednego z najbardziej zaskakujących zwrotów akcji w tej edycji.

To szczególnie istotne w kontekście nastrojów widzów, którzy od kilku odcinków nie kryją swojej niechęci do uczestnika. W komentarzach w sieci regularnie pojawiają się głosy krytyki, a jego zachowanie coraz częściej określane jest jako przesadne i trudne do zaakceptowania.

Kto odpadnie z "Farmy"?

Pierwsza nominacja już podkręciła tempo rywalizacji, ale to dopiero początek. Kolejne decyzje tylko zwiększą napięcie, a ostatnie wskazania mogą wpędzić część uczestników w poważne kłopoty.

Jedno jest pewne – wybór Henryka nie przejdzie bez echa. A to, kogo wskaże do pojedynku, może nie tylko zaskoczyć farmerów, ale też na nowo ustawić całą grę.