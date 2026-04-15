Farma. Karolina komentuje dołączenie męża na farmę. Pierwszy raz dziwnie jej to oglądać!

Karolina z mężem na „Farmie”

Chociaż do programu dołączyło aż trzech nowych uczestników, żadna z osób poza Karoliną nie przywitała na gospodarstwie swojej drugiej połówki. Teraz wychodzi na jaw, co uczestniczka myśli o pojawieniu się męża w szeregach farmerów. Z jednej strony na gospodarstwie dobrze mieć wokół siebie zaufane osoby, z drugiej jednak dołączenie aż trzech nowych uczestników może zaburzyć sojusze i przesunąć dotychczasowe układy.

Karolina komentuje dołączenie Rafała do programu „Farma”

Karolina odezwała się do swoich obserwatorów na Instagramie, gdzie podzieliła się emocjami po pierwszych chwilach z udziałem Rafała w programie.

Poczytałam, jakieś hity zza granicy, wszystkie newsy… wesoło. Piszecie, że super odcinek, że mega, że tyle emocji, płakaliście, cieszyliście się. Ja też się cieszyłam i płakałam, normalnie dziwnie. To był pierwszy raz, kiedy dziwnie mi się oglądało siebie w takich emocjach. Teraz to naprawdę rewelacja. Tyle mi piszecie wiadomości, że od rana siedzę na telefonie - mówi Karolina.

Tym samym zdradza swoje pozytywne nastawienie do odcinków z dołączeniem Rafała. Niemniej jednak to jedyny moment, kiedy uczestniczka „Farmy” z trudem oglądała siebie na ekranie. Nie ma co się dziwić, skoro dla uczestników była to duża nowość i musieli zmierzyć się z zaburzonym dotychczasowym porządkiem na gospodarstwie. Teraz pozostaje czekać, co wydarzy się w kolejnych odcinkach show Polsatu.