Farma 5: Janosik szczerze o Agnieszce. Tak wygląda jego przeszłość

Janosik mówi wprost o Agnieszce

Nowy dzień na Farmie przyniesie momenty, które odsłonią zupełnie inną stronę jednego z uczestników. Janosik nie będzie już ukrywał, co czuje.

„Agnieszka podoba mi się, jest bardzo ładna, atrakcyjna, wesoła” – przyznaje szczerze. Za tym wyznaniem szybko pojawia się jednak wątpliwość.

„Te zaufanie u mnie nadszarpnęła, więc nie wiem, jak z tym zaufaniem” – dodaje, wracając do wydarzeń, które zachwiały ich relacją. Janosik coraz bardziej się otwiera, ale zamiast pewności pojawia się chaos. Nie potrafi odczytać sygnałów wysyłanych przez Agnieszkę, co tylko pogłębia jego niepewność.

„Nie wiem, czy ona się przekonuje do mnie… tego nie potrafię rozszyfrować” – przyznaje.

Janosik szczerze o przeszłości z kobietami

W szczerym wyznaniu idzie jeszcze dalej, odsłaniając swoją wrażliwość i obawy przed odrzuceniem.

„Chyba mi tak dlatego słabo szło z kobietami… nie wiem, kiedy kobieta chce. I dlatego pewnie jestem sam” – mówi.

Każdy gest zaczyna mieć znaczenie, a emocje mieszają się z kalkulacją. Natomiast gra nie zwalnia tempa W tle tych wydarzeń toczy się dalsza walka o przetrwanie. Styl rządzenia Farmera Tygodnia zaczyna budzić kontrowersje, a uczestnicy coraz częściej mówią o niesprawiedliwym podziale obowiązków. Choć lider nie unika pracy i pomaga innym, napięcia w grupie rosną.

Zbliżające się nominacje sprawiają, że część uczestników zaczyna grać bardziej bezwzględnie. Relacje schodzą na drugi plan, a strategia staje się kluczowa.

Nawet chwile wytchnienia, jak krowie SPA, nie są w stanie na długo odciągnąć uwagi od narastających konfliktów.

Farma. Kiedy i gdzie oglądać?

Oglądaj nową Farmę od poniedziałku do piątku tylko w Polsacie!

Poniedziałek–czwartek: godz. 20:30 Piątek: godz. 19:55