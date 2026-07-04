Ranczo. Monika zaliczy mocny powrót do serialu. Zrobi wielkie zamieszanie i odejdzie - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-07-04 15:24

Powrót serialu "Ranczo" to będzie wydarzenie nachodzącej jesieni. Zanim premiera nowych odcinków stanie się faktem, aż do zakończenia zdjęć na planie będziemy zaglądać za kulisy kultowej produkcji i czekać na zapowiedzi, co się wydarzy! Rąbka tajemnicy uchyla Emilia Komarnicka, która w "Ranczu" była agentką Kusego (śp. Paweł Królikowski), a Lucy (Ilona Ostrowska) nazywała ją "małpą z Warszawy". To już pewne, że Monika Korczab wróci do Wilkowyj, ale nie na długo. Czy bezwzględna egoistka, która była kochanką Kozioła (Cezary Żak), nawiąże jakiś nowy romans? Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

Monika wróci do "Rancza", ale już nie jako agentka Kusego?

Do obsady nowego 11 sezonu "Rancza" wróciła Monika, agentka sztuki z Warszawy, która w ostatnich czterech seriach kierowała karierą Kusego i wystawiała cierpliwość Lucy na ciężką próbę! "Małpa z Warszawy" na początku chciała uwieść artystę z Wilkowyj, którym była zafascynowana jeszcze przed pierwszym spotkaniem, a kiedy jej się nie udało, próbowała różnych sztuczek, żeby Kusy wyjechał z nią do stolicy, obiecując mu karierę w renomowanych światowych galeriach. 

Agentka Monika z "Rancza" nie dała się lubić, bo nie dość, że na każdym kroku z pogardą i wyższością okazywała Lusy niechęć, to jeszcze bezwzględnie nie liczyła się z uczuciami innych! Rodzina Lucy i Kusego nie miała dla niej żadnego znaczenia. Dla podłe egoistki liczyło się tylko to, żeby Kusemu zarobić duże pieniądze. Do realizacji swoich celów chciała nawet wykorzystać senatora Pawła Kozioła, z którym nawiązała gorący romans. 

Ostatecznie agentka Kusego w 9 sezonie "Rancza" sama wpadła w sidła miłości. Zakochała się w Jerry'm (Jeff Butcher), Amerykaninie, rzyjacielu Lucy, pracownikowi ambasady USA w Warszawie, ale ich związek był bardzo burzliwy. 

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Czy w nowym sezonie "Rancza" Monika nadal będzie agentką Kusego? Póki co nie wiadomo, bo ani reżyser Wojciech Adamczyk, ani też aktorzy z obsady nie ujawniają, jak po śmierci Pawła Królikowskiego potoczą się dalej losy Kusego. Nie ma pewności, że mąż Lucy umrze. Być może wyjdzie z Wilkowyj na dłużej. 

Oto jak będzie wyglądał powrót Moniki w nowych odcinkach "Rancza"

Emilia Komarnicka jako Monika z "Rancza" nie ukrywa, że powrót do tej roli wywołuje u niej nie tylko piękne wspomnienia, ale także wdzięczność wobec produkcji, że znów może być częścią hitowego serialu TVP. Zapowiada jednak, że Monika wróci tylko symboliczne, pojawi się na krótko w zaledwie paru scenach, ale na pewno jej powrót będzie miał związek z Kusym...

W ostatnim poście na Facebooku Emilia Komarnicka nie tylko pokazuje zdjęcia agentki Moniki, która nic się nie zmieni w 11 sezonie, nadal pozostanie sobą, ale także uchyla rąbka tajemnicy, jak teraz potoczą się losy tej bohaterki. Na pewno u boku Moniki nie będzie też ukochanego Jerry'ego, bo Jeff Butcher osiem lat temu zmarł nagle w swoim domu w Konstancinie w wieku 42 lat. 

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"Przed zdjęciami do Rancza XI czułam sporą dawkę ekscytacji. No bo jak po 11 latach „wrócić” do roli? Przez ten czas wydarzyło się tak wiele — i w życiu, i zawodowo. I nagle wskakuję w genialne kostiumy Eli Radke, Kasia Wilk robi mi obłędny look, wspaniały Wojciech Adamczyk rzuca pierwsze „akcja!” I wszystko wraca. Na pstryk. To niezwykłe uczucie.

Bardzo często słyszę od Was na ulicy: „Ranczo to był genialny serial”. I mówią mi to zarówno dwunastolatki, jak i dziewięćdziesięciolatki. Coś w tym jest. Bo Ranczo jest jak dobra partytura — świetnie napisane i poprowadzone z ogromnym sercem.

Monika pojawi się w nowym sezonie tylko symbolicznie, w kilku scenach. Ale sam fakt, że mogłam znów spotkać tę postać, wejść do tego świata i zobaczyć ukochaną ekipę, jest dla mnie ogromnym prezentem.

Nie było z nami Pawła Królikowskiego, mojego serialowego partnera. A jednak miałam momentami wrażenie, że jego energia gdzieś tam krąży między nami. Jakby z charakterystycznym uśmiechem patrzył z góry i myślał: „No dobra, dzieciaki, grajcie dalej”.

I graliśmy. Z wdzięcznością. Za ludzi, za wspomnienia i za to, że po tylu latach wciąż chcecie wracać do tej historii razem z nami. Ranczo wraca do Waszych domów już jesienią" - napisała Komarnicka. 

Emilia Komarnicka jako agentka Monika i Paweł Królikowski jako Kusy, patrzący na obraz w scenie z serialu Ranczo. Po prawej Emilia Komarnicka w czarnej sukni, pozująca w eleganckiej sali, zdjęcie promocyjne. Więcej o powrocie Moniki do serialu Ranczo znajdziesz na Super Seriale.
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