Ranczo. Tak się zmieni Michałowa w nowym sezonie! Nie będzie już wyglądała jak kiedyś - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-06-22 10:52

Nie ma serialu "Rancza" bez Michałowej i nikt nie wyobraża sobie nowego sezonu bez gospodyni z plebanii w Wilkowyjach. Marta Lipińska długo kazała na siebie czekać, ale stało się jasne, że Michałowa będzie jedną z najważniejszych bohaterek 11 sezonu "Rancza" pod tytułem "Zemsta wiedźm". Dopiero teraz uwielbiana przez wszystkich postać pojawiła się na planie. Pierwsze ujęcia 86-letniej aktorki za kulisami "Rancza" pokazał Cezary Żak. I od razu stało się jasne, że Michałowa nie będzie taka jak kiedyś. Widać dużą różnicę w jej wyglądzie. Zobacz ZDJĘCIA.

To nie będzie ta sama Michałowa w nowym sezonie "Rancza"?

Nie wszyscy aktorzy z obsady serialu "Ranczo" wracają na plan zdjęciowy w tym samym czasie i rozpoczynają nagrania do nowych odcinków. Wiadomo już, że zdjęcia do nowego 11 sezonu "Rancza" potrwają aż do 20 sierpnia, ale premiera w TVP dopiero jesienią 2026 roku. Nic więc dziwnego, że ekipa produkcja nie ze wszystkimi aktorami w różnych lokalizacjach ekranowych Wilkowyj od razu kręci sceny uwielbianych bohaterów.

Marta Lipińska jako Michałowa z "Rancza" pojawiła się na planie dopiero po prawie dwóch tygodniach! Ale na powrót ten postaci warto było czekać tak długo. Cezary Żak, czyli serialowy biskup Paweł Kozioł i prezydent Piotr Kozioł, jako pierwszy ogłosił na Instagramie, że Michałowa wróciła na plebanię do Wilkowyj! I znów będzie prowadziła rządy twardej ręki nie tylko wśród parafian biskupa oraz księdza proboszcza Roberta (Bartłomiej Kasprzykowski). Księża też się przekonają, że z Michałową lepiej nie zadzierać. 

Bo chociaż dobroduszna i szczera Michałowa zawsze traktowała kapłanów, jak swoich synów, to słynie z tego, że im nie odpuszcza, bo u niej najważniejsze jest przysłowie - "co w sercu, to na języku". Gospodyni z plebanii bez owijania w bawełnę mówi wprost, co myśli i czuje. 

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Na planie 11 sezonu "Rancza" Michałowa spotkała się także z babką zielarką (Grażyna Zielińska), co może oznaczać tylko jedno - połączenie dwóch silnych kobiet o twardych charakterach, które zwykle stawiają na swoim, które mają niesamowitą moc! 

- Co by nie mówić, bardzo przyjemnie jest grać u boku pani Marty Lipińskiej - napisała Grażyna Zielińska na swoim profilu na Facebooku.

Chociaż charakter Michałowej nie zmieni się w nowym sezonie "Rancza", to po upływie ponad dziesięciu lat od finału ostatniego 10. sezonu widać dużą różnicę w jej wyglądzie.  Nie da się ukryć, że przez lata Marta Lipińska naprawdę mocno się zmieniła, lecz 86-letnia aktorka wciąż tryska energią i jako Michałowa na pewno pokaże na co ją stać w nowym "Ranczu".  

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