Ranczo. Tak się zmieni Michałowa w nowym sezonie! Nie będzie już wyglądała jak kiedyś - ZDJĘCIA

To nie będzie ta sama Michałowa w nowym sezonie "Rancza"?

Nie wszyscy aktorzy z obsady serialu "Ranczo" wracają na plan zdjęciowy w tym samym czasie i rozpoczynają nagrania do nowych odcinków. Wiadomo już, że zdjęcia do nowego 11 sezonu "Rancza" potrwają aż do 20 sierpnia, ale premiera w TVP dopiero jesienią 2026 roku. Nic więc dziwnego, że ekipa produkcja nie ze wszystkimi aktorami w różnych lokalizacjach ekranowych Wilkowyj od razu kręci sceny uwielbianych bohaterów.

Marta Lipińska jako Michałowa z "Rancza" pojawiła się na planie dopiero po prawie dwóch tygodniach! Ale na powrót ten postaci warto było czekać tak długo. Cezary Żak, czyli serialowy biskup Paweł Kozioł i prezydent Piotr Kozioł, jako pierwszy ogłosił na Instagramie, że Michałowa wróciła na plebanię do Wilkowyj! I znów będzie prowadziła rządy twardej ręki nie tylko wśród parafian biskupa oraz księdza proboszcza Roberta (Bartłomiej Kasprzykowski). Księża też się przekonają, że z Michałową lepiej nie zadzierać.

Bo chociaż dobroduszna i szczera Michałowa zawsze traktowała kapłanów, jak swoich synów, to słynie z tego, że im nie odpuszcza, bo u niej najważniejsze jest przysłowie - "co w sercu, to na języku". Gospodyni z plebanii bez owijania w bawełnę mówi wprost, co myśli i czuje.

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Na planie 11 sezonu "Rancza" Michałowa spotkała się także z babką zielarką (Grażyna Zielińska), co może oznaczać tylko jedno - połączenie dwóch silnych kobiet o twardych charakterach, które zwykle stawiają na swoim, które mają niesamowitą moc!

- Co by nie mówić, bardzo przyjemnie jest grać u boku pani Marty Lipińskiej - napisała Grażyna Zielińska na swoim profilu na Facebooku.

Chociaż charakter Michałowej nie zmieni się w nowym sezonie "Rancza", to po upływie ponad dziesięciu lat od finału ostatniego 10. sezonu widać dużą różnicę w jej wyglądzie. Nie da się ukryć, że przez lata Marta Lipińska naprawdę mocno się zmieniła, lecz 86-letnia aktorka wciąż tryska energią i jako Michałowa na pewno pokaże na co ją stać w nowym "Ranczu".

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