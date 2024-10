Przyjaciółki, odcinek 282: Choroba Borysa. Inga nie wie, że grozi mu kalectwo - ZDJĘCIA

Przyjaciółki, odcinek 281: Inga nie wybaczy Borysowi i zbliży się do Adama! Dorotka to wykorzysta - ZDJĘCIA

Przyjaciółki, 24. sezon, odcinek 282 - czwartek, 3.10.2024, o godz. 21.15 w Polsacie

Inga nie ma pojęcia o problemach zdrowotnych Borysa. Mężczyzna wrócił do kraju bez zapowiedzi i wcześniejszego poinformowania Gruszewskiej, że znów zawita do Warszawy. Co więcej, Inga zastała byłego kochanka w towarzystwie Dorotki (Agnieszka Sienkiewicz) i nie rozumiała, co się właściwie dzieje. To nie koniec dziwnych niespodzianek, bo Gruszewska nie ma także pojęcia o problemach zdrowotnych mężczyzny. A te przybiorą na sile.

Niejasna choroba Borysa

Zmartwiony stanem swojego wzroku Borys uda się do specjalisty. W 282 odcinku "Przyjaciółek" mężczyzna uda się do lekarza, ale ten nie przekaże mu pozytywnych informacji.

- Obraz pana choroby jest niejednoznaczny, wykluczamy różne opcje - objaśni Borysowi lekarz.- Panie doktorze, oczy to moje główne narzędzie pracy - wytłumaczy zdesperowany mężczyzna.- Ja rozumiem, ale potrzebujemy więcej badań, aby pana właściwie zdiagnozować. Musi być pan cierpliwy - skwituje specjalista.

Inga pomyli chorobę Borysa z romansem

Inga w 282 odcinku "Przyjaciółek" będzie przekonana, że dziwne zachowanie mężczyzny to wynik jego nowej realacji. Gruszewska uwidzi sobie, że mężczyzna ma nową kobietę i boi się do tego przyznać. Nie przewidzi, że wcale nie chodzi o miłość, a problemy zdrowotne.

Zdradzamy, że Borys w 282 odcinku "Przyjaciółek" będzie bliski powiedzeniu Indze prawdy o wielkich kłopotach i niejasnej diagnozie, ale ostatecznie zrezygnuje z tego pomysłu. Znów nie przyzna się Gruszewskiej do choroby, a ona źle zinterpretuje sytuację. Wkrótce postanowi zerwać kontakt z byłym kochankiem.

Mało tego, dziwne zachowanie Borysa popchnie Ingę w ramiona dawnego znajomego, dyrektora szkoły. Już w 282 odcinku "Przyjaciółek" Inga, Anka (Magdalena Stużyńska) i Patrycja (Joanna Liszowska) zabawią się w dawnej szkole z dyrektorem na czele. Adam Głowacki (Radosław Krzyżowski) stanie się dla Gruszewskiej kimś więcej.