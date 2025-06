Przyjaciółki

Przyjaciółki, 26 sezon. Inga, Anka i Patrycja zmienią się nie do poznania! W takim wydaniu jeszcze się nie pokazywały - ZDJĘCIA

Prace na planie do 26. sezonu serialu "Przyjaciółki" trwają w najlepsze. Z relacji Małgorzaty Sochy, Joanny Liszowskiej i Magdaleny Stużyńskiej wynika, że Ingę, Patrycję i Ankę czekają nowe wyzwania. Aktorki same są w szoku, co musiały robić na planie! Chociaż uśmiech nie schodził im z twarzy, trzeba przyznać, że zajęcie i okoliczności przy kręceniu kolejnych scen do nowego sezonu "Przyjaciółek" były naprawdę niecodzienne. Zobacz ZDJĘCIA.