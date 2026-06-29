Ranczo. Tak się zmieni ksiądz Robert w nowym sezonie! Bartek Kasprzykowski przeszedł niesamowitą metamorfozę dla roli - ZDJĘCIA

Bartek Kasprzykowski zgolił brodę dla roli księdza Roberta w nowym sezonie serialu "Ranczo"!

W nowym sezonie serialu "Ranczo" księża z plebanii w Wilkowyjach stawią się w komplecie. Obok Cezarego Żaka, a więc zarówno Piotra, jak i Pawła Kozioła, nie zabraknie księdza Macieja i księdza Roberta, który specjalnie dla tej roli przeszedł niezwykłą metamorfozę. Tym bardziej, że Bartek Kasprzykowski już od lat zapuszcza swoją brodę, która stała się jego znakiem rozpoznawczym.

Jednak dla roli księdza Roberta w nowym sezonie serialu "Ranczo" zdecydował się ją poświęcić. Zwłaszcza, że przecież duchowny jej nie nosił, bo miał gładką twarz! I nie inaczej będzie i tym razem, o czym aktor poinformował na swoim Instagramie!

- To dzisiaj jest ten dzień. Po wielu latach zgolę brodę, dlatego, że nadchodzi Ranczo. A ksiądz Robert brody nie miał - zakomunikował aktor.

Tak zmienił się aktor przed swoim powrotem do serialu "Ranczo"!

Bartłomiej Kasprzykowski pokazał na filmiku, jak zmienił się do roli księdza Roberta w nowym sezonie serialu "Ranczo". Aktor zrelacjonował swoją wizytę u fryzjera, gdzie krok po kroku ukazywał się już bez brody, aby w końcu mieć taką twarz, do jakiej przyzwyczaił widzów!

- Dzień dobry, przyszedłem się opitolić na księdza - zwrócił się do fryzjera.

Jednak nie siebie, bo w takim wydaniu nie widział się już przecież od lat! I stąd w pierwszej chwili był tak mocno zaskoczony swoją metamorfozą. Szczególnie, że tuż po niej faktycznie tak się zmienił, że aż można było mieć problem z jego rozpoznaniem! Ale gdy pojawił się na planie do nowego sezonu serialu "Ranczo" to wszystko się zmieniło!

- Czas się przeistoczyć w księdza Roberta. Moja córka nie widziała mnie jeszcze bez brody… ale dziwnie jest! #ranczo #ksiądzrobert #aktor - napisał pod filmikiem.

Trio księży w komplecie w nowym sezonie serialu "Ranczo"!

Zwłaszcza, gdy zapozwał tam w towarzystwie księdza Piotra i księdza Macieja, czyli legendarnego trio duchownych z "Rancza". Wówczas aktor zaczął często chwalić się zdjęciami z planu, a po jego szoku nie było już śladu!

Tym bardziej, że idealnie oddał kultową postać tak uwielbianą przez fanów "Rancza"! Czy w nowym sezonie również zyska tak licznych sojuszników, a jego przemiana będzie tego warta? Dowiemy się już w nowych odcinkach!

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