Ranczo. Odmieniony Stasiek w nowym sezonie! Posterunkowy już tak nie wygląda 

Stasiek wraca do Wilkowyj, ale już nie wygląda jak dawniej

Na relacjach z planu, które pojawiły się w mediach społecznościowych, widać Arkadiusza Nadera podczas pracy nad nowymi odcinkami "Rancza". Uwagę od razu zwróciła wyraźna zmiana w wyglądzie aktora. Serialowy posterunkowy Stasiek pojawi się bowiem z całkowicie ogoloną głową. To spora metamorfoza, bo przez poprzednie sezony widzowie przyzwyczaili się do jego charakterystycznego wizerunku.

Zmiana fryzury nie oznacza jednak, że zmieni się sam bohater. Stasiek od początku należał do lubianych mieszkańców Wilkowyj. Dobroduszny, uczciwy i oddany służbie policjant często wpadał w zabawne sytuacje, ale zawsze kierował się dobrym sercem. To właśnie ta prostolinijność i sympatyczne usposobienie sprawiły, że zyskał sympatię widzów.

Co dalej z Wioletką i Staśkiem?

Wiele pytań dotyczy także dalszych losów małżeństwa Staśka i Wioletki (Magdalena Waligórska). W ostatnich odcinkach przed zakończeniem serialu policjant wyjechał na szkolenie do Szczytna, a jego żona została w Wilkowyjach z córką. Mimo rozłąki ich związek przetrwał próbę czasu, a Wioletka pozostała wierna mężowi, choć zainteresowanie okazywał jej nowy policjant Wojtek.

Choć Magdalena Waligórska wróci do obsady 11 sezonu, aktorka nie pojawiła się jeszcze na planie. Arkadiusz Nader ma już za sobą pierwsze dni zdjęciowe, ale serialowi małżonkowie nie spotkali się jeszcze przed kamerą. To rodzi pytania, kiedy Wioletka ponownie dołączy do Staśka i jak twórcy poprowadzą ich dalszą historię.

Każde nowe zdjęcie i nagranie z planu "Rancza" wywołuje spore zainteresowanie. Powrót dobrze znanych bohaterów to dla widzów nie tylko okazja do wspomnień, ale także szansa, by przekonać się, jak przez ostatnią dekadę zmienili się mieszkańcy Wilkowyj. Jedno jest pewne – Stasiek wróci odmieniony, a jego nowy wygląd z pewnością będzie jednym z pierwszych elementów, które zauważą wierni fani serialu.