Ranczo. Wielki powrót księży. Na kultowej plebanii będą zmiany - ZDJĘCIA

Powrót na plebanię serialowego "Ranczo"

Cezary Żak od kilku tygodni dzieli się w mediach społecznościowych nagraniami i zdjęciami z planu „Rancza”. Właśnie tam fani dostrzegli ponowne spotkanie z księdzem Maciejem (Mateusz Rusin), który w poprzednich sezonach był młodym i ambitnym wikarym w Wilkowyjach. W dawnych odcinkach jego relacja z proboszczem Piotrem Koziołem (Cezary Żak) była pełna szacunku, ale także czasem prowadziła do zabawnych zwrotów akcji.

Trójka księży z Wilkowyj razem. Kozioł, Maciej i Robert na jednym zdjęciu

Największe emocje wywołało jednak wspólne zdjęcie, na którym ksiądz Piotr (Cezary Żak), ksiądz Maciej (Mateusz Rusin) oraz ksiądz Robert (Bartłomiej Kasprzykowski) pozują razem w kostiumach swoich bohaterów.

W poprzednich sezonach ksiądz Robert wyróżniał się ambicją, energią i dość nowoczesnym podejściem do duszpasterstwa, co często stawiało go w kontrze do bardziej tradycyjnych bohaterów. Nie brakowało też momentów, w których jego pomysły i decyzje wprowadzały zamieszanie w lokalnej społeczności, ale jednocześnie dodawały serialowi dynamiki i humoru.

Z kolei ksiądz Maciej wnosił do serialu młodość i idealizm, często kontrastując z bardziej cynicznym spojrzeniem innych bohaterów. Wspólne zdjęcie tej trójki od razu uruchomiło wyobraźnię fanów, którzy zastanawiają się, czy w nowych odcinkach znów zobaczymy klasyczny układ sił znany z Wilkowyj.

„Ranczo” wraca do swoich korzeni?

Choć twórcy nie zdradzają szczegółów fabuły, kulisy z planu pokazują, że dobrze znane relacje między bohaterami nadal będą odgrywać ważną rolę. Dla widzów kluczowe jest to, czy serial zachowa swój charakterystyczny balans między humorem, polityką i obyczajowością, który przez lata był jego znakiem rozpoznawczym. Każde nowe zdjęcie z planu „Rancza” natychmiast staje się przedmiotem dyskusji, a powrót Wilkowyj znów przyciąga uwagę tysięcy fanów.

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