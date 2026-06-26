Ranczo. Wielki powrót księży. Na kultowej plebanii będą zmiany - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-06-26 11:18

Powrót „Rancza” wciąż budzi zainteresowanie, a każde nagranie z planu tylko podkręca ciekawość fanów kultowego serialu TVP. Cezary Żak, który ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła oraz polityka Pawła Kozioła, pokazał kulisy pracy nad nowymi odcinkami i ujawnił, kto znów pojawi się w Wilkowyjach. Na zdjęciach z planu obok niego widać księdza Macieja (Mateusz Rusin), dobrze znanego fanom z wcześniejszych sezonów. Do sieci trafiła także fotografia, na której Żak, Rusin oraz Kasprzykowski pozują razem. Jakie będą zmiany na plebanii?

Powrót na plebanię serialowego "Ranczo"

Cezary Żak od kilku tygodni dzieli się w mediach społecznościowych nagraniami i zdjęciami z planu „Rancza”. Właśnie tam fani dostrzegli ponowne spotkanie z księdzem Maciejem (Mateusz Rusin), który w poprzednich sezonach był młodym i ambitnym wikarym w Wilkowyjach. W dawnych odcinkach jego relacja z proboszczem Piotrem Koziołem (Cezary Żak) była pełna szacunku, ale także czasem prowadziła do zabawnych zwrotów akcji.

Trójka księży z Wilkowyj razem. Kozioł, Maciej i Robert na jednym zdjęciu

Największe emocje wywołało jednak wspólne zdjęcie, na którym ksiądz Piotr (Cezary Żak), ksiądz Maciej (Mateusz Rusin) oraz ksiądz Robert (Bartłomiej Kasprzykowski) pozują razem w kostiumach swoich bohaterów.

W poprzednich sezonach ksiądz Robert wyróżniał się ambicją, energią i dość nowoczesnym podejściem do duszpasterstwa, co często stawiało go w kontrze do bardziej tradycyjnych bohaterów. Nie brakowało też momentów, w których jego pomysły i decyzje wprowadzały zamieszanie w lokalnej społeczności, ale jednocześnie dodawały serialowi dynamiki i humoru.

Z kolei ksiądz Maciej wnosił do serialu młodość i idealizm, często kontrastując z bardziej cynicznym spojrzeniem innych bohaterów. Wspólne zdjęcie tej trójki od razu uruchomiło wyobraźnię fanów, którzy zastanawiają się, czy w nowych odcinkach znów zobaczymy klasyczny układ sił znany z Wilkowyj.

„Ranczo” wraca do swoich korzeni? 

Choć twórcy nie zdradzają szczegółów fabuły, kulisy z planu pokazują, że dobrze znane relacje między bohaterami nadal będą odgrywać ważną rolę. Dla widzów kluczowe jest to, czy serial zachowa swój charakterystyczny balans między humorem, polityką i obyczajowością, który przez lata był jego znakiem rozpoznawczym. Każde nowe zdjęcie z planu „Rancza” natychmiast staje się przedmiotem dyskusji, a powrót Wilkowyj znów przyciąga uwagę tysięcy fanów.

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