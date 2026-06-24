Ranczo. Tak się zmieni Czerepach w nowym sezonie. Artur Barciś zgolił brodę i odmłodniał do tej roli - ZDJĘCIA

To nie będzie ten sam Czerepach w nowych odcinkach "Rancza"?

Artur Barciś długo czekał na powrót na plan "Rancza". Mimo że zdjęcia do nowych odcinków trwają od 9 czerwca, aktor dopiero po dwóch tygodniach dołączył do obsady. Pierwszego dnia zdjęciowego ekranowy Arkadiusz Czerepach zjawił się na plebanii u biskupa Pawła Kozioła (Cezary Żak), ale zanim Barciś przeistoczył się w jednego z najlepszych bohaterów z Wilkowyj, poddał się radykalnej metamorfozie. Bo nie było takiej możliwości, żeby Czerepach nosił brodę, jak prywatnie Barciś.

Metamorfoza Barcisia do roli Czerepacha w nowym sezonie "Rancza" wywołała lawinę komentarzy fanów seriali, którzy od razu zauważyli, że aktor odmłodniał o co najmniej 10 lat, że wygląda jakby był zupełnie inną osobą. Ale spojrzenie Czerepacha i charakterystyczny uśmiech, zdradzający, że on coś stale knuje, pozostały niezmienne.

To oznacza, że w nowych odcinkach "Rancza" Czerepach będzie taki jak dawniej. Tyle że na innym stanowisku, skoro senator Paweł Kozioł (Cezary Żak) nadal będzie prezydentem Polski, to Czerepach jako jego nie zawsze wierny asystent, a wcześniej wicepremier, na pewno będzie mierzył znacznie wyżej. Niezwykle inteligentny, a przy tym przebiegły, perfidny i bezwzględny manipulant, którego największą pasją jest władza, na pewno nie cofnie się przed niczym w celu zdobycia korzyści politycznej lub pieniężnej.

Artur Barciś po metamorfozie w Czerepacha z "Rancza" nie tylko zgolił brodę, ale zmienił też fryzurę. Na zdjęciach z planu 11 sezonu wyraźnie widać, że łysiny Czerepacha już nie będzie przykrywał jego słynny tupecik.

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Kiedy premiera nowego "Rancza" w TVP?

"Ranczo" wróci na antenę TVP z sześcioma nowymi odcinkami pod tytułem "Zemsta wiedźm" jesienią 2026 roku, ale dokłada data premiery jeszcze nie została podana.