W 416. epizodzie wydarzyło się coś, co całkowicie zmieniło układ sił w posiadłości. Lekarz Abel Bueno podjął decyzję, by nie poddawać się dłużej naciskom, i bez owijania w bawełnę poinformował ród Luján o wielkim oszustwie. Prawda o rzekomej ciąży Jimeny, która okazała się jedynie precyzyjnie uknutym i wyrachowanym kłamstwem, wstrząsnęła Manuelem. Przyparta do muru Jimena, nie mogąc znieść ciężaru tego wyznania i publicznej kompromitacji, podjęła fatalną decyzję o rzuceniu się przez balustradę. Jak do tego doszło? Szczegóły dramatycznych wydarzeń przyniesie odcinek 417., którego obszerne streszczenie prezentujemy niżej.

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Sytuacja wymknęła się spod jakiejkolwiek kontroli, a Jimena nie zdołała udźwignąć psychicznego ciężaru. W jednym momencie, na skutek bezlitosnych słów Abla obnażających jej intrygę przed rodami, całe jej życie runęło w gruzach. Ojciec dziewczyny, książę José Luis, zareagował bardzo impulsywnie – arystokrata absolutnie nie przyjmował do wiadomości, że jego własne dziecko posunęło się do tak wyrafinowanego podstępu. W obliczu ostrej reprymendy Jimena początkowo zamilkła i zdobyła się tylko na zdawkowe przeprosiny, ale pod wpływem bezlitosnych oskarżeń ze strony ojca ostatecznie wybuchła. Postanowiła wyrzucić z siebie całą gorycz i opowiedzieć, jak strasznie czuła się w pałacu Luján od samego początku.

To zdecydowanie jedna z najbardziej emocjonalnych scen w całej hiszpańskiej produkcji. Zrozpaczona i zalana łzami bohaterka wykrzyczała, że zawsze traktowano ją jak pionek w rodzinnych rozgrywkach o wpływy:

Zawsze robiłam to, czego chcieliście. Nawet przez chwilę nie myśląc o własnym dobrostanie ani o tym, czego potrzebowałam

W kulminacyjnym momencie histerycznej kłótni kobieta wbiegła po schodach na wyższe piętro i rzuciła się w kierunku balustrady. Błyskawicznie, nie dając nikomu szansy na reakcję, odwróciła się do osłupiałych domowników i wykrzyczała ostateczne zdanie pełne nienawiści:

Wszyscy jesteście godni pogardy. Nie zasługujecie na mnie

Chwilę później Jimena rzuciła się w dół, a jej ciało uderzyło z impetem o posadzkę. W pałacu zapadła martwa cisza. Jedynie doktor Abel zachował zimną krew, błyskawicznie podbiegł do ofiary i rozpoczął sprawdzanie funkcji życiowych. Szybko ustalił, że kobieta wciąż żyje, choć jej tętno było ledwo wyczuwalne. Zewnętrznie nie było widać poważniejszych krwotoków, jednak medyk miał świadomość, że kluczowe będą najbliższe godziny, które pokażą skalę ewentualnych uszkodzeń wewnętrznych. W nerwowej atmosferze nakazał natychmiastowe przeniesienie Jimeny do sypialni, gdzie służba miała za zadanie nieprzerwanie monitorować jej niezwykle ciężki stan.

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Gdzie i o której oglądać 417. odcinek "La Promesa - pałac tajemnic"?

Fani hiszpańskiej produkcji „La promesa – pałac tajemnic” mogą śledzić losy bohaterów od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Z kolei 417. odcinek zostanie pokazany we wtorek, 23 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły włączyć telewizora w tym czasie, mają możliwość nadrobienia zaległości w internecie – wszystkie epizody są darmowo udostępniane na platformie TVP VOD.

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O czym opowiada serial "La Promesa - pałac tajemnic" i kto w nim występuje?

Jana angażuje się coraz mocniej w badanie przeszłości rodu Lujan, odkrywając na terenie rezydencji La Promesa szokujące tajemnice i dworskie spiski. Każdego dnia staje przed nowymi trudnościami, musząc maskować własne zamiary, a jednocześnie manewrować w gąszczu intryg, konfliktów i manipulacji na styku świata arystokracji i służby. Jej więź z Manuelem z każdym dniem jest coraz bardziej skomplikowana, a sama bohaterka musi wybierać między planowaną zemstą a prawdziwą miłością. Atmosfera w posiadłości nieustannie gęstnieje, a pojawiające się nowe fakty sugerują, że prawda będzie o wiele bardziej mroczna, niż mogłoby się wydawać.

W obsadzie serialu znaleźli się:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)